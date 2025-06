PSG faz recital e goleia Atlético Madrid no Mundial de Clubes

Atual campeão da Champions League e da França, o PSG, na tarde deste domingo, 15/6, no Rose Bowl, em Los Angeles, não deu a mínima chance para o Atlético de Madrid. No jogo mais esperado da 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Paris fez uma partida impecável no primeiro tempo, semelhante ao 5 a 0 aplicado na Inter de Milão na final da Liga dos Campeões. E administrou na etapa final. Assim, goleou com autoridade: 4 a 0.

Os gols foram de Fabián Ruiz e Vitinha, no primeiro tempo, e Mayulu na etapa final. O Atletico chegou a ter um gol, com Álvarez, mas anulado pelo VAR. E teve um jogador expulso, Lenglet.

O jogo foi a partida de abertura do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o mesmo do Botafogo, que enfrentará ainda neste domingo o Seattle Sounders.

PSG dá recital no primeiro tempo

A ideia de que PSG e Atlético seria equilibrado se desfez em 20 minutos. Apesar do atleticano Álvarez, em cobrança de falta, ter a primeira chance aos dois minutos, o que se viu foi total domínio do PSG. Com toque de bola notável — lembrando o que fez no 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da Champions —, o campeão europeu recuperava a bola com facilidade e trocava passes na intermediária ofensiva, rondando com perigo a área dos espanhóis. O PSG chegou ao gol aos 18. Após troca de passes. Kvaratskhelia rolou para o chute de Gabri Veiga, que finalizou sem chance para Oblak. Paris 1 a 0.

O jogo estava sob medida para o PSG, que, além do toque de bola, era muito veloz nos contra-ataques. Um exemplo disso aconteceu aos 46 minutos: o Atlético estava no ataque e Griezmann finalizou, exigindo uma grande defesa de Donnarumma. Só que a resposta do PSG foi rápida — em segundos, Vitinha avançou com a bola, limpou a marcação na entrada da área e… 2 a 0.

Paris amplia no segundo tempo

Logo nos primeiros minutos, o PSG quase ampliou em uma grande jogada de Kvaratskhelia, que cortou para o meio e finalizou. Oblak ainda conseguiu desviar, e a bola explodiu na trave. O time francês administrava bem a vantagem e permanecia sempre presente no campo ofensivo.

Aos 12 minutos, Giuliano Simeone encontrou Álvarez bem posicionado pela direita, e o atacante chutou cruzado para marcar o gol. No entanto, o VAR anulou o lance ao identificar uma falta de Koke sobre Doué no início da jogada. Os espanhóis estavam visivelmente nervosos e cometendo muitos erros. Oblak chegou a vacilar em uma saída de bola que quase terminou em gol. Em seguida, uma confusão na área resultou no segundo cartão amarelo — e consequente expulsão — de Lenglet.

Curiosamente, mesmo com um a menos e recuado, o Atlético de Madrid teve uma chance de ouro. Após cruzamento da direita, Donnarumma saiu mal, não alcançou a bola, e Sorloth, quase sobre a linha do gol, conseguiu o mais difícil: isolou. Mas o PSG seguia sobrando e chegou aos terceiro gol aos 43 minutos. Após bate-rebate na área, a bola sobrou oara o chute colocado, rasteiro e no canto direito de Oblak. No último lance do jogo, Zaire-Émery chutou, a bola foi no braço de Le Normand. Pênalti. O sul-coreano Lee Kang-In bateu e fechou o placar em 4 a 0.

Próximos jogos

A segunda rodada do Grupo B será na próxima quinta-feira, dia 19 de junho. O Atlético de Madrid enfrentará o Seattle Sounders, enquanto o PSG será o rival do Botafogo.

PSG 3X0 ATLÉTICO DE MADRID

Mundial de Clubes-2025 – Grupo B – 1ª rodada

Data-Hora: 15/6/2025, domingo, 16h (de Brasília)

Local: Rose Bowl, Los Angeles (EUA)

Gols: Fabián Ruiz, 18’/1ºT (1-0); Vitinha, 46’/1ºT (2-0); Mayulu, 43’/2ºT (3-0); Lee Kang-In, de pênalti, 52’/2ºT (4-0)

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández, 34’/2ºT); João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz (Zaire-Émery, 26’/2ºT); Doué (Mbaye, 34’/2ºT), Gonçalo Ramos (Mayulu, 19’/2ºT) e Kvaratskhelia (Lee Kang-In, 26’/2ºT). Técnico: Luis Enrique

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán (Reinildo, 17’/2ºT); De Paul (Gallagher, 17’/2ºT), Pablo Barrios (Sortloth, 25’/2ºT), Giuliano Simeone (Correa, 17’/2ºT) e Samuel Lino (Koke, Intervalo) ; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

Assistentes: Mihai Marius Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões Amarelos: Fabián Ruiz, Marquinhos (PSG); Le Normand, Lenglet, Koke, Correa, Reinildo (ATL)

Cartões Vermelhos:

