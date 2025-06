Thomas Müller exalta ímpeto ofensivo do Bayern de Munique

O Bayern de Munique entrou com tudo no Mundial de Clubes da Fifa 2025. No duelo deste domingo (15), a equipe alemã massacrou o Auckland City FC por 10 a 0, no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA). Apenas no primeiro tempo, a equipe bávara fez seis gols. Após o jogo, o meia-atacante Thomas Müller destacou a força da equipe e a busca por um placar cada vez maior durante os 90 minutos.

“Jogamos bem, com seriedade e intensidade. Não demos margem para que algo diferente acontecesse. Fomos atrás de cada gol e, logo em seguida, já queríamos o próximo. Foi assim que acabamos construindo um placar tão elástico”, analisou.

Ainda de acordo com o astro alemão, a atuação serve como um padrão para a equipe, que volta a campo na próxima sexta-feira (20), diante do Boca Juniors, da Argentina, pela segunda rodada da competição.

“O estádio estava cheio. Os torcedores se divertiram com os gols. Foi divertido. Queremos continuar assim. Nem sempre vamos conseguir resultados desse tipo, mas é esse padrão de atuação que queremos levar para os próximos jogos”, concluiu.

