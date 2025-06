Atlético-GO e Coritiba não saem do zero, em Goiânia

Defesa do Vopritba anula o ataque do Atlético-GO e, fora de casa, sustenta empate em 0 a 0 - (crédito: Foto: Bruno Corsino ACG)

Na tarde deste domingo (15/6), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Coritiba ficaram no 0 a 0. A partida foi disputada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, casa do time atleticano, e o resultado fez justiça ao que foi apresentado: um jogo de muita marcação no meio-campo e poucas chances reais de gol.

Com o empate, o Coritiba chegou aos 21 pontos e assumiu, provisoriamente, a 4ª colocação — dentro da zona de acesso à Série A. Já o Atlético-GO segue distante do G-4: é apenas o 13º colocado, com 15 pontos.

O primeiro tempo foi fraco em lances de perigo, com as equipes jogando de forma muito truncada. O Atlético, jogando em casa, teve duas boas chances com Alejo. Na melhor delas, o goleiro Morisco fez uma bela defesa.

O Japão Coxa só assustou com Delatorre — primeiro em uma jogada sem sucesso logo no início, e depois, aos 15 minutos, com uma cabeçada na pequena área que passou sem perigo. Conforme o jogo dfoi passando, as equipes pareciam confortáveis com o ponto que cada uma ganhou.

Jogos da 12ª rodada da Série B

Sexta-feira (13/6)

Vila Nova 0x3 América-MG

Paysandu 1×0 Botafogo-SP

Sábado (14/6)

CRB 2×0 Goiás

Athletico-PR 2×1 Remo

Athletic-MG 2×1 Operário

Domingo (15/6)

Atlético-GO 0x0 Coritiba

Novorizontino 3×0 Cuiabá

Criciúma x Amazonas- 20h30

Segunda-feira (16/6)

Chapecoense x Ferroviária – 19h

Terça-feira (17/6)

Volta Redonda x Avaí – 19h30

