Brasileiros baterão recorde de premiação se chegarem às quartas do Mundial

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras jogarão o Mundial de Clubes de olho no título e numa bolada de dinheiro inédita: nunca um clube brasileiro teve a chance de receber tamanha premiação por campanha. O site “Bolavip Brasil” revela: se ao menos um dos times chegarem às quartas de final nos Estados Unidos, superarão os 37,4 milhões de dólares (cerca de R$ 207 milhões) que o Botafogo levou por ter vencido a Libertadores de 2024.

O montante que o alvinegro ganhou da Conmebol na temporada passada é o recorde absoluto na história de um clube brasileiro. O Mundial de Clubes da Fifa eleva muito o sarrafo. Para se ter uma ideia, caso vença o título, a equipe brasileira campeã levará para casa até 98,9 milhões de dólares (cerca de R$ 554 milhões). O Paris Saint-Germain, pelo título da Champions League, recebeu cerca de 96 milhões de dólares (R$ 537 milhões).

Ida aos Mundial já rende um título da Copa do Brasil

Apenas por participarem do Mundial, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras receberão 15,2 milhões de dólares (R$85 milhões). O valor é bem próximo do quanto o Flamengo ganhou por ter vencido a Copa do Brasil ano passado, 16,7 milhões de dólares (R$93,5 milhões).

Se chegarem às quartas de final do Mundial, os times brasileiros poderão receber até 41,8 milhões de dólares (R$ 231,6 milhões), 4,4 milhões de dólares (R$ 24,3 mi) a mais do que o Botafogo ganhou com o título da Libertadores do ano passado.

Título renderá quase nove vezes mais do que título do Corinthians

Vinte e cinco anos depois de organizar seu primeiro Mundial de Clubes, a Fifa volta a realizar o torneio num formato de disputa que envolve uma primeira fase, de grupos, e posteriormente a fase eliminatória, até a final.

O Corinthians, primeiro campeão mundial da Fifa, levou o que seria o equivalente hoje a 11,4 milhões de dólares, com a correção da inflação no período. O valor é quase nove vezes menor do que o campeão levará, caso ele seja brasileiro. Se for um europeu, essa diferença é ainda maior. Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain têm direito a receber até 125,8 milhões de dólares caso sejam campeões.

Depois da primeira edição em 2000, a Fifa foi gradativamente reduzindo os prêmios aos campeões. Para se ter uma ideia, o Corinthians, campeão em 2012, ganhou, em valores corrigidos, 6,9 milhões de dólares (R$ 38,2 mi). O valor é menor do que o recebido pelo São Paulo em 2005 (7,3 milhões de dólares – R$ 40,4 mi) e pelo Internacional em 2006 (7,1 milhões de dólares – R$ 39,3 mi).

A evolução dos principais prêmios em dinheiro aos times brasileiros:

2000 – Corinthians recebe 11,4 milhões de dólares (R$ 63 milhões) pelo título mundial

2005 – São Paulo recebe 7,3 milhões de dólares (R$ 40,4 milhões) pelo título mundial

2006 – Internacional recebe 7,1 milhões de dólares (R$ 39,3 milhões) pelo título mundial

2012 – Corinthians recebe 6,9 milhões de dólares (R$ 38,2 milhões) pelo título mundial

2024 – Flamengo recebe 16,7 milhões de dólares (R$ 92,5 milhões) pelo título da Copa do Brasil

2024 – Botafogo recebe 37,4 milhões de dólares (R$ 207,9 milhões) pelo título da Libertadores

2025 – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras recebem 15,2 milhões de dólares (R$ 84,2 milhões) pela participação no Mundial de Clubes

