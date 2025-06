Marquinhos freia empolgação no PSG: ‘Cedo para falar de título’

Após a goleada do PSG sobre o Atlético de Madrid por 4 a 0, o zagueiro e capitão Marquinhos freou o entusiamo da torcida e afirmou que é cedo para pensar em título do Mundial de Clubes. Vale lembrar que o time francês é um dos favoritos – senão o maior -, afinal, é o atual campeão da Champions League.

“Ainda é cedo para falar em título na competição, até porque muita coisa ainda pode acontecer. Mas a nossa ambição é alta. Independentemente de ganhar a Champions, o Mundial é importante. Quem vence esse torneio entra para a história. Fica marcado”, comentou Marquinhos.

Com a vitória, naturalmente, o PSG lidera o Grupo B do Mundial de Clubes, com três pontos. Agora, a equipe francesa encara o Botafogo e o Seattle Sounders, na quinta-feira (19) e na segunda-feira (23). Marquinhos traça um panorama positivo, mas admite que o caminho para as oitavas de final não será fácil. Os dois primeiros, inclusive, avançam de fase.

“Sabemos que o grupo é difícil. O Atlético era um adversário importante e vencer foi fundamental. Ganhar do Botafogo também será essencial para seguirmos firmes no objetivo”, concluiu o zagueiro.

Marquinhos, inclusive, foi um dos destaques do PSG na vitória, apesar de ter recebedo cartão amarelo no segundo tempo, por parar um contra-ataque do Atlético de Madrid no segundo jogo, quando a partida ainda estava 2 a 0.

