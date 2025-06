Filipe Luís minimiza saída de Gerson do Flamengo

Técnico do Flamengo, Filipe Luís minimizou a provável e iminente saída do meia Gerson. O capitão do Flamengo aceitou uma proposta do Zenit (RUS), e acerta os últimos detalhes antes de se transferir ao Velho Continente. O treinador, entretanto, buscou mudar o foco e afirmar que o camisa 8 está concentrado no Mundial de Clubes. Ele, inclusive, afirmou que conversou com Gerson sobre a situação, reforçando o foco do atleta.

“Gerson é jogador do Flamengo. Nada diz o contrário. É um jogador que é líder, continua sendo importante para a gente. Só posso dizer isso porque nada mudou. Claro que conversei com ele, conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador. Não aconteceu nenhum movimento que nos faz pensar de outra maneira”, declarou Filipe Luís.

O Flamengo, vale lembrar, nada pode fazer para impedir a saída de Zenit, afinal, o clube russo se comprometeu a pagar a multa rescisória para tirara o meia. O valor é 25 milhões de euros (RS 158 milhões na cotação atual). O meia tem duas passagens pelo Rubro-Negro, com 18 gols, 253 jogos e 12 títulos, incluindo quatro Cariocas, três Supercopas, duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Recopa.

O Flamengo, aliás, estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), contra o Esperánce, da Tunísia, às 22h (horário de Brasília). O Rubro-Negro, inclusive, pega ainda o Chelsea na sexta-feira (20) e Los Angeles FC na rodada final, agendada para o dia 24/6. Os dois primeiros, inclusive, avançam para as oitavas de final.

