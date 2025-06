Felipe Anderson analisa empate do Palmeiras: ‘Vieram fechados’

Palmeiras empata com o Porto na estreia da Copa do Mundo de Clubes - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após o empate do Palmeiras em 0 a 0 com o Porto neste domingo (15), o meia Felipe Anderson deu a sua versão sobre o jogo. Aos seus olhos, o Verdão foi superior, mas esbarrou na boa marcação do time português. Assim, o placar não saiu do zero no Metlife Stadium, em Nova Jérsei.

“Fizemos boas jogadas. Conseguimos anular a equipe deles com talentos individuais. Criamos muitas chances, e o goleiro foi feliz. E é isso. Um jogo que a equipe deles veio fechada é difícil de entrar. Sabemos que a equipe deles tem uma linha defensiva com cinco, bem fechada. Eles nos respeitaram muito, mas criaram oportunidades também”, comentou Felipe Anderson em entrevista à “Rede Globo”.

Com o resultado, o Palmeiras, naturalmente, soma um ponto, assim como o próprio Porto, além do Al Ahly (EGI) e do Inter Miami (EUA). Dessa forma, o Verdão depende apenas de si para se classificar às oitavas de final. O adversário agora é o time egípcio, na próxima quinta-feira (19), às 13h. Depois, encerra a fase de grupos diante do time da casa, às 22h do dia 23/6. Felipe Anderson, aliás, diz que o time tem que melhorar as finalizações para avançar.

“O trabalho segue. Não saímos com os três pontos, como era o nosso objetivo. Não deu, mas agora é seguir trabalhando e melhorar nas finalizações. Melhorar, analisar e vamos buscar a vitória no próximo jogo”, concluiu Felipe Anderson.

