Lucca se destaca em meio à crise do São Paulo

Enquanto a torcida debate se o técnico Luis Zubeldía deve continuar ou não no São Paulo na sequência desta temporada, o garoto Lucca vem pedindo passagem. Com personalidade de gente grande, o jovem de 17 anos do Tricolor se destaca em meio à irregularidade do time paulista.

Segundo o site “ge”, Lucca, no dia a dia no CT da Barra Funda, não se acanha com a presença dos medalhões e não fica restrito ao convívio maior com as outras crias da base. Já nos treinos fechados para a imprensa, por exemplo, não se intimida com chegadas mais ríspidas. Ele também não teme as faltas. Assim, são características que reforçam o traço de sua personalidade.

Dentro das quatro linhas, Lucca foi o autor do gol que classificou o São Paulo às oitavas de final da Libertadores, no Morumbis, no 1 a 1 diante do Libertad (PAR), aos 40 minutos do segundo tempo, quando o time tricolor jogava com menos um. Na ocasião, o garoto estreava no profissional.

Recentemente, o São Paulo renovou o contrato de Lucca até 30 de abril de 2028. O antigo encerraria ao fim desta temporada. O clube entende que os clubes europeus vão “assediá-lo” nos próximos anos.

