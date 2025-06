Cebolinha minimiza favoritismo do Flamengo: ‘Vacinados’

Flamengo treina no no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, tratou de deixar o favoritismo do Rubro-Negro no Mundial de Clubes de lado na estreia contra o Esperánce (TUN), marcada para esta segunda-feira (16), às 22h, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Cebolinha, aliás, tem certa experiência em Mundiais. Afinal, o atacante foi vice com o Grêmio em 2017 e ficou em terceiro lugar pelo próprio Flamengo há três temporadas. Everton, inclusive, destaca que o Fla está “vacinado” após ser eliminado nas semifinais daquele ano pelo Al-Hilal.

“A gente vem de um último Mundial em que vivemos uma experiência parecida, de um certo favoritismo do lado externo. Não passamos (contra o Al-Hilal, em fevereiro de 2023). Estamos vacinados quanto a isso, porque, se dentro de campo não formos representar e fazer nossa parte, não vamos ganhar o jogo sozinhos. A camisa, em si, não vai ganhar o jogo sozinha.”, comentou Cebolinha, durante o reconhecimento do gramado neste domingo (15).

Após o Esperánce, o Flamengo encara o Chelsea na sexta-feira (20) e encerra a fase de grupos diante do Los Angeles FC na terça-feira seguinte (24). Os dois melhores, vale lembrar, avançam às oitavas de final. O primeiro colocado do grupo do Rubro-Negro irá encarar o segundo lugar do Grupo C, que tem Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City. Cebolinha não esconde a ansiedade.

“A ansiedade aumentou ainda mais. A gente não vê a hora de entrar em campo. É muito gratificante representar o Flamengo em uma competição tão grande quanto essa. Disputei dois Mundiais no modelo antigo. Nada parecido com esse pela expressão, representatividade, visibilidade que tem, com muitos times europeus. Literalmente, uma Copa do Mundo de Clubes”, concluiu Cebolinha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.