Léo Pereira, do Flamengo, enumera qualidades e elogia o Espérance

O zagueiro Léo Pereira pregou muito respeito ao Espérance (TUN), primeiro adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Os times, inclusive, se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 22h, no Lincoln Financial Field, no estado americano da Filadélfia.

O defensor apresentou estatísticas ofensivas do time tunisiano, reforçando que sabe bem sobre o primeiro rival do Flamengo na competição. Além disso, Léo Pereira mostrou conhecimento a respeito do estilo de jogo da equipe africana.

“O ataque deles tem números expressivos. 96 jogos e 100 gols. Eles também têm uma defesa solida. Temos que entrar concentrados. Eles não vieram aqui passear, assim como a gente também não. Vamos entrar com muito respeito em campo. Eles ganharam tudo o que disputaram na Tunísia. Viemos para fazer história e vamos em busca disso a partir de amanhã (segunda-feira)”, comentou Léo Pereira, durante atividade de reconhecimento de gramado neste domingo (15).

Após o Espérance, o Flamengo encara o Chelsea na sexta-feira (20) e encerra a fase de grupos diante do Los Angeles FC na terça-feira seguinte (24). Os dois melhores, vale lembrar, avançam às oitavas de final. O primeiro colocado do grupo do Rubro-Negro irá encarar o segundo lugar do Grupo C, que tem Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City.

