Filipe Luís confirma Alex Sandro e Jorginho em estreia do Flamengo

O técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva neste domingo (15). Além de dar a sua versão sobre a saída de Gerson, o comandante do Flamengo garantiu que o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante Jorginho estão relacionados para o duelo contra o Espérance (TUN). A bola rola nesta segunda-feira (16), às 22h, no Lincoln Financial Field, no estadio americano de Filadélfia.

“É um privilégio representar essa camisa do Flamengo. Iremos medir as nossas forças realmente para vermos o nível que estamos perante ao mundo. Todos os jogadores estão à disposição, com exceção ao Nico (De La Cruz), para que eu possa tomar as decisões”, comentou Filipe Luís.

Alex Sandro não tem lesão, mas convive com fadiga muscular na região da coxa, na musculatura. Já Jorginho era dúvida por ter chegado ao clube no início deste mês, e ter feito poucos após uma temporada intensa com o Arsenal (ING). A dupla, portanto, vai para o jogo, mas deve começar no banco.

O atacante Gonzalo Plata foi outro jogador que se recuperou a tempo. Ele foi baixa nos últimos duelos do Fla, com um edema ósseo no joelho. Em negociações avançadas com o Zenit (RUS), o meia Gerson também vai para o embate. Dessa forma, apenas o meia De La Cruz será baixa para o time de Filipe Luís. O uruguaio está em fase de transição após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo e tem treinado em separado.

“Todos os jogadores, com exceção do Nico, têm condições de serem titulares. Todos estão à disposição. Essa é a melhor notícia que um técnico pode ter. Tenho todas as opções para poder escolher e quebrar a cabeça”, concluiu Filipe Luís.

