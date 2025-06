Na terra do grunge, Botafogo aumenta o volume e vence o Seattle Sounders

Adrenalina lá no alto! Seatle é a terra de Kurt Cobain, Eddie Vedder e Chris Cornell, ícones do grunge, além da cidade natal de Jimi Hendrix, que dispensa apresentações. É o local também onde os artistas do Botafogo iniciaram, de forma triunfante, a tournée pelos Estados Unidos, nesta edição do Mundial de Clubes da Fifa. Na madrugada desta segunda-feira (16), no Lumen Field, ao som de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains, o Mais Tradicional derrotou o Seattle Sounders por 2 a 1.

O Alvinegro está na segunda colocação do Grupo B do Mundial, com três pontos. Na quinta-feira (19), o campeão da América e do Brasil enfrenta o líder Paris Saint-Germain, com a crista baixa. Seattle e Atlético de Madrid estão zerados.

Ensaio x show

O Botafogo exagerou um pouco na distorção. Sem a afinação adequada, concedeu espaços aos adversários da noite. A banda, ou melhor, o time alvinegro começou o espetáculo errando alguns acordes e letras. A sorte é que os disparos do Seattle saíram por cima do palco. Quando colocou a cabeça no lugar e lembrou dos ensaios, o Glorioso mostrou por que era a grande atração da noite. Com volume alto, na bola aérea, Jair e Jesus deixaram os cariocas com o controle do espetáculo.

Acidente de trabalho no Botafogo

A performance do Botafogo foi ficando cada vez mais fria. Baladas substituíam o ímpeto das canções mais agressivas. O Seattle sentiu que o adversário recuou muito cedo e foi para cima. Faltava, porém, a pontaria, problema resolvido quando Cristian Roldán cabeceou. A bola bateu em Jesus e tirou John de ação. Acidente de trabalho! Os norte-americanos estavam ensandecidos. Mas o tempo passou, e o Mais Tradicional voltou a ameaçar nos contra-ataques até o apito final. Suado. No bis, John, com uma defesa inacreditável, garintiu o grand finale.

BOTAFOGO 2×1 SEATTLE SOUNDERS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo B – 1ª rodada

Data-Hora: 15/6/2025, domingo, 23h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle (USA)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Telles (Cuiabano, 23’/2ºT); Gregore, Freitas (Barbosa, 40’/2ºT) e Savarino (Cabral, 23’/2ºT); Artur, Jesus (Santi, 40’/2ºT) e Mastriani (Correa, Intervalo). Técnico: Renato Paiva

SEATTLE SOUNDERS: Frei; Alex Roldan, Ragen, Kee-Hee (Bell, Intervalo) e Tolo (Baker-Whiting, Intervalo); Vargas, Cristian Roldan e Rusnak; Kent (Rothrock, 26’/2ºT), Ferreira (De La Vega, 26’/2ºT) e Musowski (De Rosário, 38’/2ºT) . Técnico: Brian Schmetzer

Gols: Jair, 28’/1ºT (1-0); Jesus, 43’/1ºT (2-0); Cristian Roldan, 29’/2ºT (2-1)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartão Amarelo: Barboza, Correa (BOT); Tolo (SEA)

Cartão Vermelho:

