Marlon Freitas admite jogo ruim, mas valoriza vitória do Botafogo

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas, naturalmente, enalteceu a vitória do Glorioso sobre o Seattle Sounders por 2 a 1, na estreia no Mundial de Clubes. No entanto, o volante afirmou que a atuação deixou a desejar, principalmente no segundo tempo. Assim, é para todos tirarem lições do resultado.

“Importante aqui é o resultado, a entrega, mas sabemos que não fizemos um bom jogo. Sofremos bastante, mas fica o resultado. Temos que tirar lições, muitas, não são poucas, individual e coletivamente, para melhorar. São três pontos importantes, era o que a gente buscava, estrear bem, tirar um pouco dessa ansiedade, às vezes atrapalha um pouco. Importante, vitória boa, descansar, recuperar bem que agora tem um jogo difícil”, comentou Marlon Freitas, em entrevista ao “Sportv”.

O Alvinegro está na segunda colocação do Grupo B do Mundial, com três pontos. Na quinta-feira (19), o campeão da América e do Brasil enfrenta o líder Paris Saint-Germain, com a crista alta,em Los Angeles. Seattle e Atlético de Madrid estão zerados. Marlon Freitas projeta:

” amos fazer uma análise mais profunda do jogo, ver os vídeos, temos que ajustar muita coisa e ajustar em cima do nosso próximo adversário, para corrigir alguns erros e não cometer no próximo jogo. Hoje conseguimos a vitória, mas pode ser que nos próximos jogos tenhamos dificuldade. Precisamos melhorar individual e coletivamente para conquistar nosso objetivo que é a classificação”, completou Marlon.

