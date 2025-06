River Plate x Urawa Red Diamonds: onde assistir, escalações e arbitragem

Dois dos maiores clubes de seus continentes estreiam nesta segunda-feira (16/6), às 16 (de Brasília), no Mundial de Clubes da Fifa. River Plate, da Argentina, e Urawa Red Diamonds, do Japão, medem forças no Lumen Field, em Seattle, no oeste dos Estados Unidos. Ambas as equipes fazem parte do Grupo E, onde estão também a Inter de Milão, da Itália, vice-campeã da Champions League, e o Monterrey, do México.

Onde Assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o River Plate

O River Plate chega embalado para sua estreia. Sob o comando de Marcelo Gallardo, o time argentino garantiu sua vaga no torneio por sua colocação no ranking da Conmebol.

O River Plate desembarcou nos Estados Unidos na sexta-feira e, nos dois últimos dias, realizou os primeiros treinos.

O grande mistério na escalação do River Plate é saber se o seu garoto de ouro, Mastantuono será titular ou reserva. Isso ocorre porque o jogador foi recentemente negociado com o Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 261 milhões), e, nos últimos dias, acabou ficando um pouco fora de foco.

Outra dúvida é sobre o colombiano Kevin Castaño, que voltou das Eliminatórias com dores musculares e, por isso, não vem treinando com regularidade. Ainda não se sabe se ele será escalado ou não.

Como chega o Urawa Red Diamonds

O Urawa Red Diamonds representa o Japão após ter conquistado a Liga dos Campeões da Ásia. Tradicional no futebol asiático, o clube, ademais, soma três títulos continentais em sua história e chega ao Mundial com a expectativa de repetir boas campanhas.

Trata-se do time mais popular do Japão e aquele que tem os torcedores mais fieis e fervorosos. Apesar de oscilar na atual temporada da J.League, o time inegavelmente aposta na força coletiva. Terá apenas um desfalque: o meio-campista Kai Shibato, que está lesionado.

Um de seus destaques é Hirokazu Ishihara. O defensor, titular inquestionável, disse que disse que este jogo de estreia diante do River Plate é uma final para o Urawa Reds.

“Sabemos que se quisermos avançar, precisamos vencer o River Plate. Se é fácil, não. Tem vários jogadores da seleção argentina, e a seleção argentina venceu a Copa do Mundo. As habilidades individuais deles superarão as expectativas, mas precisamos superá-los como equipe”, disse ao site oficial do Urawa Reds.

RIVER PLATE x URAWA RED DIAMONDS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 1ª Rodada

Data-Hora: 16/6/2025, segunda-feira, 16h (de Brasília)

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

RIVER PLATE: Armani; Bustos, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez e Manuel Lanzini; Mastantuono (Castaño), Colidio e Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo.

URAWA RED DIAMONDS: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibråten e Ogiwara; Gustafson, Kaito Yasui, Matheus Sávio, Ryoma Watanabe e Kento Kaneko; Yusuke Matsuo (Thiago Santana). Técnico: Maciej Skorza

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz

VAR: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (AUS)

