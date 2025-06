Monterrey x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Monterrey e Inter de Milão encerram a primeira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa, nesta terça-feira (17) - (crédito: Arte: Jogada10)

Um duelo entre clubes do México e da Itália encerra, nesta terça-feira (17), às 22h (de Brasília), a primeira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa. A partida ocorrerá no estádio Rose Bowl, na Califórnia (EUA) e colocará frente a frente equipes que trocaram de técnico recentemente. No clube mexicano, Domènec Torrent (de passagem rápida pelo Flamengo em 2020), assumiu em maio. Já entre os nerazzurri, o romeno Cristian Chivu chegou em 9 de junho e, em resumo, terá uma semana exata à frente do time no dia da estreia na competição.

Como chega o Monterrey

O Monterrey chega ao Mundial por conta da conquista da Concacaf Champions League 2021. Desde então alternou bons e maus momentos tanto na liga mexicana quanto em competições internacionais. Até por conta disso, o técnico Domènec Torrent chegou em maio para, em suma, tentar colocar o time nos trilhos. A equipe mexicana busca consolidar sua posição no futebol mundial e surpreender os gigantes europeus.

Entre os destaques do elenco, a presença do experiente zagueiro Sergio Ramos, que reforça a defesa do time, é inegavelmente um ponto chave. Além dele, jogadores como Esteban Andrada no gol, Stefan Medina, Héctor Moreno e Gerardo Arteaga na defesa, e Sergio Canales e Maximiliano Meza no meio-campo e ataque, são peças importantes que podem fazer a diferença. A equipe, por fim, aposta na solidez defensiva e na velocidade de seus atacantes para criar oportunidades.

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão desembarca na Califórnia com clima de renovação. Cristian Chivu foi anunciado como treinador, substituindo Simone Inzaghi após a goleada histórica por 5 a 0 imposta pelo Paris Saint-Germain na final da Champions League. Ele assume com a missão de “mudar o rumo da temporada” e já iniciou treinamentos na base da universidade na região de Los Angeles.

Chivu é ex-jogador da Inter e disse que, nos últimos 13 anos, viveu no clube com apenas uma pausa longe de Milão. Por isso, acredita no sucesso, pois se sente em casa. Ele também acredita que o time, fortíssimo, fará um ótimo Mundial:

“Precisamos honrar esta competição — são 32 times do mundo todo, e é um momento único para o futebol mundial. Todos os times aqui vão querer dar o seu máximo. Estamos no final da temporada, mas estamos aqui para dar o nosso melhor e creio demais nesta equipe”.

Sofrendo desfalques importantes, o clube mantém, por enquanto, a ausência de Mehdi Taremi, que segue impossibilitado de viajar devido ao fechamento do espaço aéreo iraniano devido aos ataques aéreos de Israel. Outros como Calhanoglu e o jovem Esposito estão em fase de recuperação e, afinal, dificilmente serão opções para o início da competição.

MONTERREY X INTER DE MILÃO

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 1ª Rodada

Data-Hora: 17/6/2025, terça-feira, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Rose Bowl, na Califórnia (EUA)

MONTERREY: Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno e Arteaga; Govea, Luis Romo; Meza, Sergio Canales e Jordi Cortizo; Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent

INTER DE MILÃO: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez Técnico: Christian Chivu

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Gustavo Tejera (URU)

