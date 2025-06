Atacantes enxergam Palmeiras superior e pronto para ‘enfrentar qualquer equipe’

O Palmeiras deixou o Metlif Stadium neste domingo (15/6), com um gostinho de que podia mais. O empate sem gols contra o Porto, na estreia da equipe no Super Mundial de Clubes deixou a sensação que o Verdão poderia ter saído com a vitória se caprichasse um pouco mais nas finalizações. Contudo, segundo o atacante Paulinho, tem dias que a bola não deseja entrar.

“Acho que foi um jogo muito bom, difícil, claro. Mas acho que a gente foi muito superior ao time do Porto, sabíamos que tínhamos essa condição. Você pode ver o volume que teve no segundo tempo para podermos fazer um gol, foi muito grande. A gente teve bastante oportunidade, mas não conseguimos fazer. Tem dias que é assim, a gente tenta, tenta e não consegue o gol”, disse Paulinho.

O desempenho, entretanto, foi uma prova de que o Palmeiras pode competir em condições parelhas com rivais europeus, ainda que o Porto não esteja no primeiro escalão entre os clubes da Europa. Na visão de Estêvão, por exemplo, agora o mundo todo sabe do que o Verdão é capaz.

“Nós mostramos que podemos bater de frente com qualquer time. A gente veio para mostrar o que é o Palmeiras, temos jogadores de ótima qualidade, a gente sabe da nossa qualidade, do nosso desempenho. Então estamos aqui para mostrar o que é o Palmeiras, nossa identidade, conseguimos impor nosso jogos, ter um volume grande de ataque”, completou o garoto.

Palmeiras terá duelo contra os egípcios

O Palmeiras volta a atuar no Super Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, do Egito, na próxima quinta-feira, às 13h, de novo no Metlife Stadium. Aliás, vale ressaltar que nenhum dos quatro que compõem o Grupo A venceu ou marcou gols na primeira rodada.

