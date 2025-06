Mídia europeia destaca Igor Jesus como vital em ‘ameaça do Botafogo ao Atlético’

A vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, pela estreia das equipes na Copa do Mundo de Clubes, movimentou os principais jornais da Espanha nesta segunda-feira (16). O desempenho carioca ganhou ainda mais projeção por conta do revés do Atlético de Madrid para o PSG — intensificando a disputa do Grupo B. Além do Alvinegro, um outro nome também teve destaque entre os espanhóis: Igor Jesus.

O jornal ‘AS’, dos mais tradicionais da Espanha, disse que o “Botafogo ameaça o Atlético de Madrid” nesta altura. Já o ‘Mundo Deportivo’ e o ‘Sport’ enfatizaram que o clube brasileiro “pressiona” os espanhóis por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

O ‘Marca’, por sua vez, fez uma análise mais detalhada e colocou Igor Jesus como protagonista. A reportagem espanhola exaltou o atacante como “a onda vital que ameaça o futuro do Atlético” na competição inédita da Fifa. Além disso, ressaltou que o jogador “está dando um recado” aos rivais após sua performance diante dos americanos.

Igor Jesus: a “onda vital”

Responsável por um dos gols na estreia, Igor Jesus não só balançou as redes como também deixou forte impressão em solo norte-americano. O atacante, que se transferirá ao Nottingham Forest ao término do torneio, celebrou já colocou suas digitais no Mundial com a icônica pose do “Kamehameha”.

O jogador abriu mão de uma transferência no fim do ano passado só para poder disputar o torneio Fifa com o Alvinegro. “Estou aqui em corpo e alma pelo Botafogo. Meu sonho não é enfrentar nenhum clube. Meu sonho é ser campeão”, disse.

Querido pelo torcedor, Igor soma 16 gols e seis assistências em 56 partidas pelo Alvinegro carioca. Ele, aliás, destacou-se como um dos pilares do histórico grupo campeão do Brasileirão e da Libertadores na temporada passada.

Lições da estreia para o Botafogo

Apesar da vitória, o técnico Renato Paiva fez críticas ao desempenho coletivo alvinegro. O comandante reconheceu que a equipe apresentou nervosismo pela estreia, especialmente na etapa final. “Não foi um bom jogo para nós”, afirmou. Ele apontou a falta de intensidade e de controle diante da pressão adversária como pontos negativos, embora tenha valorizado o resultado inicial.

O capitão Marlon Freitas reforçou a avaliação, mas destacou a importância de vencer mesmo sem uma atuação convincente, “Sabemos que não fizemos um bom jogo. Sofremos bastante”, disse. Já o lateral Vitinho, um dos garçons da noite, disse que a equipe não jogou de acordo com o que se propõe: “Fizemos muita ligação direta. Isso não é nosso jogo”.

Situação do grupo e próximos desafios

O Alvinegro figura na segunda colocação do Grupo B, com os mesmos três pontos do PSG — atrás apenas no saldo de gols. O próximo compromisso será justamente contra os franceses na quinta-feira (19), às 22h (horário de Brasília). O confronto contra o Atlético, marcado para o dia 23, promete ser decisivo para o avanço à fase eliminatória.

Enquanto isso, Igor Jesus segue atraindo olhares dentro e fora de campo. A imprensa europeia acompanha cada passo do atacante, que, segundo o Marca, “quer continuar destroçando rivais com sua onda vital”.

