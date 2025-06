Corinthians vive pior jejum de vitórias na temporada

O Corinthians vai demorar para voltar a entrar em campo novamente no ano, mas a equipe deixou uma marca negativa antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. Afinal, o empate em 1 a 1 contra o Grêmio, fora de casa, pela 12° rodada do Brasileirão, registrou o pior jejum de vitórias na temporada.

Afinal, já são quatro partidas sem vencer. Além do empate contra o Grêmio, o Corinthians ficou no 0 a 0 contra Vitória, na Neo Química Arena, e Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão, e perdeu por 1 a 0 para o Huracán, na Argentina, pela Sul-Americana. Nesta temporada, o Timão tinha ficado apenas três jogos sem conquistar um triunfo.

A última vez aconteceu em abril. Na ocasião, o Timão empatou com o América de Cali, na Sula e perdeu para Fluminense e Palmeiras, no Brasileiro. Contudo, esta sequência resultou na demissão do técnico Ramón Díaz. Algo que com Dorival, neste momento, está fora de cogitação.

Entretanto, esta sequência mostra a oscilação do Corinthians durante toda a temporada. Afinal, com os últimos três empates, o Timão estacionou na 10° colocação. O principal objetivo no ano é uma vaga na próxima Libertadores, de preferência com a vaga direta.

Para isto, o Corinthians precisa alcançar ao menos o G-4, sem ficar dependendo do que pode acontecer no ano. Mas isto também demandará uma recuperação maior da equipe na tabela da Série A. São seis pontos de desvantagem para o Palmeiras, que tem uma partida a menos que o Timão e pode abrir mais vantagem.

