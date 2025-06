Luis Zubeldía não é mais o técnico do São Paulo. Após reunião nesta segunda-feira (16/6), o treinador entregou o cargo a diretoria e decidiu deixar o Morumbi. O Tricolor teria convencido o argentino a permanecer após a derrota para o Vasco, pelo Brasileirão, mas alguns dias depois, o comandante entendeu que não havia como mudar o panorama da equipe no momento e pediu seu desligamento.

Zubeldía deixa o São Paulo depois de 85 jogos, desde abril de 2024. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob o comando do treinador, o Tricolor chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado e à semifinal do Campeonato Paulista de 2025. No Brasileirão, ficou em sexto.

Já em 2025, ele levou ao São Paulo até a semifinal do Paulistão, sendo eliminado em um jogo polêmico contra o rival Palmeiras. Já na Libertadores e na Copa do Brasil, deixou o Tricolor nas oitavas de final. Contudo, o Brasileirão deixou a desejar após a equipe somar apenas 12 pontos em 12 jogos, estando a um ponto da zona de rebaixamento.

A queda de Luis Zubeldía

Depois de mais uma sequência de resultados negativos, o São Paulo viu Zubeldía colocar seu cargo à disposição, como já havia cogitado outras vezes em momentos ruins. Nas outras ocasiões, o treinador foi convencido pela diretoria a continuar. Após a derrota para o Vasco por 3 a 1, em pleno Morumbis, novamente o comandante veio a ser convencido pelos nomes fortes do clube a seguir. Contudo, alguns dias depois, o cenário mudou.

A diretoria entende que o treinador foi muito prejudicado pelo número de lesões na temporada. Afinal, Calleri, Oscar e Lucas Moura, líderes do elenco, perderam boa parte dos jogos no ano até aqui. Muitos acreditavam que o São Paulo poderia reagir após a pausa para o Super Mundial de Clubes, onde muitos destes jogadores vão retornar.

Contudo, outra ala do São Paulo acredita que nem o retorno dos lesionados vão fazer a equipe voltar a apresentar um futebol convincente. Estes ainda alegam que nem quando o treinador teve estes principais jogadores à disposição, conseguiu fazer o Tricolor atuar bem. Assim, as expectativas são pequenas.

São Paulo já mira substituto

O São Paulo não tem condições financeiras de fazer um alto investimento para contratar um novo treinador de elite. Este, aliás, era um dos principais motivos para querer manter Zubeldía. Contratar um treinador empregado, por exemplo, está praticamente fora dos planos por causa da necessidade de arcar com uma multa rescisória. Contudo, a diretoria já teria encontrado uma solução.

Isso porque Hernán Crespo se tornou o principal alvo da diretoria para assumir o comando técnico do clube. O argentino, que conquistou o Campeonato Paulista em 2021 com o São Paulo, está sendo visto como uma opção viável por causa do bom trabalho feito no Morumbis, está livre no mercado e o Tricolor não terá que fazer um alto investimento para trazer o comandante.

