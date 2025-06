Jornal português detona atuação do Porto contra o Palmeiras: ‘Passou sufoco’

O empate sem gols entre Palmeiras e Porto, neste domingo (15/6), pela primeira rodada do Super Mundial de Clubes, dividiram opiniões. Afinal, enquanto no Brasil obteve-se a sensação de que o Verdão poderia sair do gramado com a vitória, a imprensa portuguesa detonou a atuação dos ”Dragões”.

Após a partida, os jornais do país destacaram até a torcida alviverde. Contudo, criticaram a atuação da equipe comandada por Martín Anselmi na partida em Nova Jersey. O periódico ”A Bola”, um dos mais tradicionais de Portugal, disse que o Porto passou sufoco para o Palmeiras. Além disso, afirmou que o placar zerado virou um resultado positivo para a equipe lusitana.

“O sufoco a que o FC Porto fora submetido tanto nos primeiros minutos como na reta final da primeira parte não augurava (indicavam) um bom desfecho, até porque o conjunto brasileiro parecia ganhar confiança à medida que o tempo passava”, escreveu o jornal. O grande destaque do jornal, entretanto, ficou para a torcida palestrina. Afinal, o periódico destacou que o Metlife Stadium estava pintado de verde e branco para a partida e elogiou os torcedores brasileiros.

“A esperança azul e branca, acalentada pelo apoio da grande comunidade portuguesa que habita na região e se deslocou em massa ao MetLife, era tremenda antes da partida, apesar da temporada bastante aquém das expectativas que antecedeu o Mundial de Clubes. Ainda assim, a mancha verde pintou a maior parte do estádio e fez-se ouvir a alto e bom som”, diz o texto.

Jornal português celebra empate contra o Palmeiras

O único lado positivo que ‘A Bola’ conseguiu tirar da partida foi o placar. Afinal, o jornal ressaltou que a outra partida também terminou em 0 a 0 e que o Porto conseguiu se segurar contra o ”time mais forte do grupo A”.

“As contas são fáceis de fazer. Dois jogos, zero golos na primeira ronda do grupo A. Com pouca inspiração individual e coletiva, um empate é um mal menor para o FC Porto, que saiu vivo do teste (teoricamente) mais exigente”, finalizou.

