Dupla do Atlético lidera estatística defensiva no Campeonato Brasileiro; confira números

Sem perder há oito jogos, o Atlético detém a maior invencibilidade no Campeonato Brasileiro. E dois jogadores lideram a estatística defensiva: Rubens e Lyanco, destaques do Galo na temporada, Os dois aparecem com mais interceptações na Série A de acordo com dados do Sofascore, site especializado em estatísticas de futebol.

O polivalente Rubens, que atua como lateral-esquerdo e meia, ocupa o primeiro lugar no quesito com 29 interceptações em 12 partidas. Já o zagueiro Lyanco aparece logo em seguida com 22 interceptações em oito jogos.

Completam o Top-5 o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, do Santos (21); o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol (19); o zagueiro Jemmes, também do Mirassol (19).

A dupla que defende o Atlético, aliás, também aparece com destaque em outras estatísticas. Enquanto Rubens é o sétimo na lista de desarmes, com 33 ações corretas neste fundamento, Lyanco chama atenção na média de 7.6 bolas recuperadas por partida e 88% de passes certos.

Quando o Atlético volta a jogar?

Sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, o Galo volta a jogar no dia 13 de julho, um domingo. O adversário será o Bahia em Salvador, pela 13ª rodada. No dia 17, uma terça-feira, o time alvinegro vira a chave. Afinal, terá pela frente o Atlético Bucaramanga na Colòmbia, pelo duelo de ida dos playoffs da Sul-Americana.

