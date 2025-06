Santos inicia reformulação no elenco para o segundo semestre

No Santos, apenas os jogadores receberam suas férias durante a pausa para o Super Mundial de Clubes. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando e prepara uma reformulação no elenco para o restante da temporada. De início, o Peixe prepara algumas saídas do elenco, sendo duas já confirmadas.

Afinal, Soteldo não faz mais parte do elenco santista. O venezuelano recebeu uma proposta do Fluminense que foi considerada vantajosa para todos os envolvidos. O atacante também desejava deixar o clube. Além disso, Leo Godoy, que estava emprestado ao Peixe, recebeu uma oferta do Independiente, da Argentina. O Athletico Paranaense, dono dos direitos econômicos do atleta, questionou se os paulistas iriam igualar a oferta, mas o Alvinegro Praiano não quis abrir conversas.

Outro de malas prontas é Julio Furch, que solicitou a rescisão unilateral de seu vínculo ao jurídico do clube e aguarda o desfecho da situação para ficar livre no mercado. Ele passou todo o primeiro semestre treinando separado, chegou a ser reintegrado por Cleber Xavier, mas decidiu deixar a Vila Belmiro.

Santos prepara mais saídas

Contudo, outros atletas também devem deixar o clube. JP Chermont e João Schmidt perderam espaço com Cleber Xavier e podem receber ofertas para sair do Santos nesta janela de transferência. Diego Pituca também estaria na mesma situação, mas já sinalizou ao Peixe que não quer ir embora neste momento.

O goleiro João Paulo, reserva imediato de Gabriel Brazão, é outro que pode ser negociado por vontade própria. Ele ainda não conseguiu engatar uma sequência na temporada e vê o titular em bom momento para brigar pela vaga. O arqueiro deve permanecer caso o companheiro receba uma oferta e deixe o Santos nos próximos dias.

Por fim, Gabriel Veron segue fora da lista de relacionados após os casos de indisciplina. Emprestado pelo Porto, de Portugal, ele pode ser devolvido ao clube europeu caso Cleber Xavier descarte utilizá-lo novamente.

