Textor afirma que negócio do Botafogo com Forest não envolve Cuiabano

Cuiabano entrou no segundo tempo do triunfo do Botafogo sobre o Seattle Sounders - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo encaminhou as saídas de Igor Jesus e Jair, autores dos gols do triunfo sobre o Seattle Sounders, no Mundial de Clubes, para o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, houve uma mudança de planos, e John Textor, dono da SAF Alvinegro afirmou que a transação não envolve Cuiabano. O lateral, então, deve permanecer no clube para a sequência da temporada, no momento. A informação é do portal “ge”.

“Só dois jogadores estão envolvidos na negociação com o Nottingham Forest. Têm muitos rumores sobre o Cuiabano… Eles (Forest) gostam dele, o querem, mas são apenas esses dois jogadores (Jair e Igor) por agora. Foi o que falei anos atrás quando vendi Jeffinho para Lyon, temos que ser campeões para os jogadores antes de seremos campeões para os fãs”, disse.

“Foi uma decisão impopular na época, mas se provarmos ano após ano que o Botafogo fará bem para a sua carreira nós teremos mais e mais jogadores. Nosso objetivo é estar no top-3 todo ano e ganhar títulos eventualmente. Temos feito um ótimo trabalho em trazer jogadores, nós revertemos a ordem (para a Europa). É um modelo de campeão”, completou Textor antes do jogo no Lumen Field.

Dessa forma, o atacante anunciou no triunfo sobre o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, que está de malas prontas para atuar pela Premier League após o novo torneio da Fifa.

Por outro lado, Jair desconversou sobre uma possível saída do Botafogo. O defensor deixou claro que o foco é no Mundial e que o futuro está nas mãos de seus empresários.

“Estou focado no Botafogo e na Copa do Mundo. Esse assunto sobre o meu futuro eu deixo para os meus empresários. Estou focado aqui e espero continuar agregando”, frisou