Palmeiras encanta imprensa mundial na estreia do Mundial: ‘Merecia mais’

Palmeiras impressiona jornais no mundo após empate com o Porto - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras não surpreendeu só o Brasil, mas o mundo em sua estreia no Super Mundial de Clubes. É verdade que o empate sem gols contra o Porto, de Portugal, neste domingo (15/6), deixou um gosto amargo já que os brasileiros tiveram uma atuação melhor. Contudo, a imprensa mundial ficou encantada com a atuação alviverde no MetLife Stadium.

Dois dos principais jornais esportivos da Espanha elogiaram a atuação do Palmeiras contra o Porto. O jornal ”Marca”, por exemplo, exaltou uma equipe forte de Abel Ferreira, que deixou uma impressão positiva na estreia.

“Um time forte do Palmeiras deixou o Porto escapar com vida na estreia. O time brasileiro merecia mais em uma partida em que os goleiros se destacaram. Porto e Palmeiras dividiram os pontos na estreia no Mundial de Clubes, empatados no Grupo A, em uma partida intensa do início ao fim. O time sul-americano deixou uma impressão muito positiva diante de um rival sem um plano claro”, escreveu o Marca.

Já o jornal ”As” disse que o Palmeiras merecia mais na partida. O Verdão finalizou 17 vezes na partida, contra 11 dos portugueses.

”Palmeiras e Porto mostraram que deveriam ser os times a avançar para as oitavas de final do Grupo A, mas nenhum dos times conseguiu prevalecer no duelo. A partida foi repleta de chances de gol, ritmo, combate e atuações excepcionais. No entanto, o placar permaneceu sem gols. Veiga estreou pelo time português, e os brasileiros mostraram que podem dar trabalho à maioria dos rivais europeus”, disse o As.

Próximo desafio do Palmeiras

O Palmeiras volta a atuar no Super Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, do Egito, na próxima quinta-feira, às 13h, de novo no Metlife Stadium. Aliás, vale ressaltar que nenhum dos quatro que compõem o Grupo A venceu ou marcou gols na primeira rodada.

