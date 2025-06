Atacante celebra permanência e destaca ‘projeto ambicioso’ do Cruzeiro

O atacante Marquinhos não esconde a satisfação com a permanência no Cruzeiro. O jogador foi comprado em definitivo junto ao Arsenal (ING), após ganhar a confiança do técnico português Leonardo Jardim.

Além da oportunidade de prosseguir em Belo Horizonte, o jogador citou que a celeridade nas negociações entre ingleses e brasileiros foi surpreendente. E enalteceu a visão ambiciosa do projeto do clube mineiro.

“Estou muito feliz aqui, é onde eu queria estar. Fico muito feliz que deu tudo certo na negociação. Foi até rápido. O Cruzeiro tem grandes jogadores e quero estar em um clube como esse, que é muito competitivo e tem um projeto muito ambicioso”, afirmou.

Leia mais notícias da Raposa

Ativação de cláusula no Cruzeiro

O jogador estava emprestado pelo Arsenal desde janeiro deste ano até dezembro, mas o novo vínculo garante sua continuidade na Raposa até o fim de 2028. A compra em definitivo, aliás, se deu após Marquinhos cumprir metas de partidas. O investimento celeste no atleta, aliás, foi de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 20 milhões).

A ativação da cláusula de compra se deu com a confirmação dos 20 jogos disputados pela equipe celeste, 19 deles oficiais. Até o momento, foram sete na condição de titular, com um gol e uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.