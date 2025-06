Arias prega respeito aos adversários do Fluminense no Mundial: ‘Campeonato parelho’

Arias é um dos destaques do Fluminense na temporada e projeta estreia no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Um dos principais nomes do Fluminense nas últimas temporadas, Jhon Arias foi o último a chegar em solo norte-americano, mas está pronto para a estreia diante do Borussia Dortmund, nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), em Nova Jersey. Por outro lado, o colombiano preferiu não dizer que as duas equipes são as favoritas do Grupo F e destacou as presenças de Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan, da Coreia do Sul.

“Acho que é desrespeitoso (este tratamento) com os outros times. É um grupo de quatro clubes. Começar vencendo é importante, dá tranquilidade, confiança, mas não pode esquecer dos outros dois times. O jogo, a maioria deles, tem mostrado que é um campeonato muito parelho. É algo inédito, todo mundo tem esperança, vontade de fazer a melhor campanha”, disse.

Essa será a segunda aparição do Tricolor em Mundiais no curto período de menos de dois anos. Afinal, a equipe carioca entrou em campo diante do Manchester City em dezembro de 2023, depois da conquista da Libertadores naquela mesma temporada. Apesar do revés por 4 a 0, o jogador acredita que o time cumpriu seu papel.

“A gente fez um bom papel (em 2023). Pegamos o Manchester City que veio de vencer tudo na Europa e tinha um time de estrelas. É uma nova oportunidade de fazer um grande torneio. Que está aberto para o mundo todo, que está todo mundo com os olhos nesse torneio. Está aberto para todo mundo e o Fluminense quer fazer um grande papel”, relembrou.

Olho na agenda tricolor

Além da estreia diante da equipe aurinegra, os comandados do técnico Renato Gaúcho enfrentam o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, também em Nova Jersey, e o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, jogarão em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.