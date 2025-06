Partes chegam a acordo sobre pena para os condenados por racismo contra Vini Jr

O Ministério Público da Espanha anunciou, nesta segunda-feira (16), a condenação de quatro homens por crimes de ódio e ameaças contra Vini Jr. Integrantes da torcida ‘Frente Atlético [de Madrid]’, os réus foram sentenciados a penas de prisão que variam entre 14 e 22 meses — em regime suspenso. O julgamento ocorreu em Madri e encerrou um dos episódios mais graves de racismo registrados no futebol espanhol.

O acordo judicial, firmado entre os acusados e as entidades envolvidas — incluindo Real Madrid, La Liga e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) —, resultou também em multas, proibição de acesso a estádios e restrições de mobilidade em relação ao jogador. Os réus admitiram os crimes e apresentaram um pedido formal de desculpas ao atacante. Além disso, declararam “total arrependimento” em carta lida em voz alta durante a audiência.

A ‘Frente Atlético’, grupo ao qual os quatro condenados pertencem, tem histórico associado à extrema-direita e comportamentos discriminatórios. A sentença explicitou que os acusados atuaram “movidos por menosprezo e rejeição à cor da pele da vítima”. Ou seja, caracterização jurídica que reforça o enquadramento como crime de ódio.

Caso contra Vini Jr. remonta a dérbi

O episódio ocorreu em 26 de janeiro de 2023, horas antes do dérbi entre Real Madrid e Atlético, no estádio Santiago Bernabéu. Na ocasião, os torcedores penduraram um boneco inflável com a camisa do brasileiro em um viaduto próximo ao CT merengue, representando um enforcamento, com uma faixa que dizia “Madrid odeia o Real”.

Além das penas de prisão suspensas, a decisão ainda determina que os quatro condenados permaneçam afastados do astro, do CT do Real Madrid e de estádios durante partidas da La Liga e da RFEF. Também ficarão proibidos de utilizar redes sociais e deverão frequentar um curso sobre diversidade e não discriminação durante o período da pena.

Reações e antecedentes

A juíza responsável destacou que a renúncia de Vinicius ao direito de receber uma indenização permitiu o avanço do acordo. O brasileiro, mais uma vez, preferiu focar em justiça institucional, abrindo mão de compensações financeiras. Vale destacar que o atacante sofreu outros ataques racistas especialmente em solo espanhol.

No dia 21 de maio, outro tribunal da Espanha já havia condenado cinco torcedores por insultos cometidos em dezembro de 2022. Os réus desse caso, bem como os quatro mais recentes, também receberam pena suspensa e reconhecimentos de culpa formais.

