Jornal espanhol cita ‘Flamengo histórico por Filipe Luís’ em dia de estreia no Mundial

O jornal espanhol ‘AS’ entrou no clima da estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e dedicou uma análise detalhada à trajetória ‘meteórica’ de Filipe Luís como técnico no clube. Além de enaltecer o trabalho do ex-lateral, a reportagem destacou que o comandante “deu uma identidade bastante reconhecível ao time” e, muito por isso, coleciona feitos expressivos em sua curta carreira como treinador.

No cargo desde outubro de 2024, Filipe Luís já conquistou três títulos pelo clube e nunca perdeu uma final sequer. O técnico tem em sua galera os troféus da Copa do Brasil, da Supercopa do Rei e do Campeonato Carioca — levando em consideração apenas o profissional.

“Teve apenas uma diferença de 24 jogos entre o primeiro e o terceiro. Isso representa uma média de um título a cada oito partidas. Trata-se de um Flamengo histórico por Filipe Luís”, escreveu o periódico.

Pilares do sucesso

O bom trabalho resultou em elogios ao momento do Flamengo na temporada. O Rubro-Negro, vale destacar, chega ao Mundial como líder do Brasileirão e classificado às oitavas da Copa do Brasil e Libertadores. “Agora, liderando o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, ele [Filipe Luís] está se exibindo de novo. Desta vez, do banco de reservas, não do campo”.

Na coletiva pré-estreia, Filipe reforçou sua filosofia de trabalho e rejeitou o protagonismo individual: “Espero que minha equipe seja protagonista, e não só um jogador”. Ele destacou que todos os atletas, com exceção de De La Cruz, estão à disposição e que conta com “todas as opções para poder escolher e quebrar a cabeça”.

Estilo de jogo do Flamengo

Filipe ainda ressaltou o empenho na retomada de conceitos táticos nos treinamentos nos Estados Unidos. Segundo ele, a equipe chega em um “grande momento” e teve tempo suficiente para ajustar detalhes necessários.

“Recuperamos comportamentos que se perdem com o calendário cheio. A parte mental, para o treinador, é o mais fácil. Um Mundial não precisa de motivação extra”, afirmou.

O comandante também reiterou que manterá a proposta ofensiva da equipe: “Falo de forma Flamengo no sentido de tentar atacar o tempo todo, com jogo vertical. Sempre tentando dominar o jogo tendo a bola”, completou durante a coletiva.

Alex Sandro e Jorginho aptos

O lateral participou do último treino e renovou o otimismo do departamento médico quanto à sua participação na estreia. Alex Sandro, preservado após servir à Seleção, trabalhou com o grupo na Universidade de Stockton nesse domingo (15). Já Jorginho, recém-contratado, recebeu elogios pela rápida adaptação e pode até começar entre os titulares. De La Cruz, em transição após lesão no joelho, é o único nome fora da lista.

