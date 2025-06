Avanço em tratativas de rescisão entre Coutinho e Aston Villa anima o Vasco

O Aston Villa e os representantes de Philippe Coutinho avançaram nas tratativas pela rescisão de contrato e a situação anima o Vasco. De acordo com informação da mídia inglesa, faltam poucos detalhes para a confirmação do término do vínculo entre clube da cidade de Birmingham e o meio-campista. A apuração do Jogada10 é que algumas questões ainda impedem a concretização deste cenário. Entre eles, o próprio empréstimo do jogador com o Cruz-Maltino, que expiram ao fim de junho.

Isso porque o Aston Villa precisa aguardar o fim deste período de cessão do jogador ao Gigante da Colina. Até porque este vínculo está atrelado ao seu contrato com Coutinho. O técnico Fernando Diniz e o próprio camisa 10 já sinalizaram, de forma pública, o interesse pela permanência. Um dos objetivos do clube de Birmingham é aliviar a sua folha salarial, já que não conseguiu garantir a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O acordo entre Aston Villa e o Cruz-Maltino é pela divisão do pagamento da remuneração de Coutinho. Assim, no atual cenário, o clube de São Januário conta com um gasto mensal de aproximadamente R$ 1,5 milhão com o salário do meio-campista.

Vasco deixa boa impressão antes da paralisação na temporada

Após atuação participativa na vitória do Gigante da Colina sobre o São Paulo no último compromisso antes da paralisação na temporada, o camisa 10, aliás, admitiu que as partes já estão em contato. Sob o comando de Fernando Diniz, o principal desafio é que Coutinho consiga ter performances positivas com regularidade.

No triunfo sobre o Tricolor Paulista, o camisa 10 se destacou entre os jogadores do Vasco por ser líder em fundamentos criativos. Além de outros aspectos como duelos ganhos e faltas sofridas, segundo análise do site “Sofascore”. Assim, como o time carioca teve uma evolução em seu rendimento durante a primeira parada de 11 dias por conta da Data Fifa, a expectativa é de que a segunda paralisação de, possivelmente, até um mês potencialize ainda mais o crescimento do desempenho do Vasco para a segunda parte da temporada.

