Operário-PR anuncia Alex como novo técnico para sequência da temporada

Alex segue sua carreira de treinador, agora no comando do Operário-PR - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Operário-PR anunciou, nesta segunda-feira (16), a contratação do técnico Alex para a sequência da temporada, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ídolo de clubes como Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, assume o comando no lugar de Bruno Pivetti, demitido no domingo (15).

Dessa forma, a demissão acontece após o revés para o Athletic, por 2 a 1, pela 12ª rodada da Série B. Apesar do título paranaense, o Fantasma chegou a cinco jogos seguidos sem vencer e tenta se reencontrar na competição.

Assim, a estreia de Alex será no jogo contra o Novorizontino na segunda-feira (23), às 19h (de Brasília), no Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 13ª rodada.

Além disso, Zé Roberto Lucini, que estava no comando do sub-20 do Paraná Clube, irá assumir como auxiliar. Ele, portanto, comunicou a diretoria da equipe paranista sobre seu desligamento. Ele tem trabalhado como auxiliar do ex-atleta e volta a acompanhá-lo ao lado de João Paulo Cavalcanti, outro auxiliar. Por fim, o Operário-PR será o quarto clube de Alex na carreira como técnico. Ele esteve no São Paulo (sub-20), Avaí e Antalyaspor, da Turquia, de onde saiu no início de 2025 após sete meses de trabalho.