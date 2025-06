Nasce Richarlison Júnior, filho do atacante do Tottenham com Amanda Araújo; veja

Nasce Richarlison Júnior, filho do atacante do Tottenham com Amanda Araújo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Richarlison Júnior chegou ao mundo no último domingo (15), na cidade de Maringá, no Paraná. Filho do atacante Richarlison e da influenciadora Amanda Araújo, a criança nasceu com 3,5 kg e levará o nome do pai como forma de homenagem escolhida pela mãe. A notícia foi dada em primeira mão nas redes sociais do jogador.

O atacante celebrou a chegada do primeiro filho através de uma publicação no Instagram. “Meu amor nasceu com 3,5 kg. Muita saúde e muita fofura. Maravilhoso”. Junto à legenda, fotos do casal na maternidade, já com o bebê nos braços. Internautas, aliás, já apelidaram o recém-nascido de “pombinho” para seguir os passos do pai.

A chegada do bebê representa um novo capítulo pessoal para o atleta, que vive um período de reconstrução emocional e profissional. Após conviver com críticas, lesões e momentos difíceis na carreira, o nascimento do primogênito surge como uma fonte de motivação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Relacionamento entre telas e viagens

O casal se conheceu em 2019, durante uma partida online do jogo PUBG. O contato virtual evoluiu e, após algum tempo de amizade, os dois começaram a namorar oficialmente em julho de 2023. No entanto, apenas em maio de 2024 decidiram tornar o relacionamento público. Desde então, vivem juntos em Londres, onde o jogador defende o Tottenham Hotspur.

Apesar da distância, Amanda escolheu retornar à cidade natal para o parto. A decisão garantiu a presença da família e amigos mais próximos durante o nascimento do filho.

Temporada de Richarlison

Como dito, o nascimento do herdeiro acontece ao fim de uma temporada mista para o atacante. No cenário europeu, o brasileiro conquistou seu primeiro título no continente: a Europa League, vencida com o Tottenham em final contra o Manchester United.

O jogador disputou 23 partidas em 2024/25, marcou cinco gols e deu duas assistências aos companheiros. Na Premier League, no entanto, o clube londrino flertou com o rebaixamento e terminou apenas na 17ª colocação.

