Jornalista elogia atuação do Palmeiras contra o Porto, mas ressalta cenário preocupante

O jornalista Milton Neves gostou da atuação do Palmeiras contra o Porto no domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. A equipe brasileira foi superior ao adversário, mas não conseguiu vencer e a partida terminou em 0 a 0.

Dessa forma, o comunicador, por meio do seu blog no “Uol”, fez uma análise do confronto, elogiando a atuação do Verdão e ainda afirmando que parecia até um clube europeu atuando.

“Os mais desavisados que ligassem a TV de supetão poderiam até acreditar que o europeu do confronto era o de verde, e não o de azul”, escreveu.

No entanto, o jornalista também fez um alerta sobre o cenário que pode acontecer, uma vez que em caso de classificação, o Palmeiras pode enfrentar o Paris Saint-Germain na próxima fase.

“O cenário ficou um pouquinho preocupante: se quiser evitar o poderoso PSG na próxima fase, o time de Abel precisará fazer saldo contra o Inter Miami de Messi e contra o sempre competitivo Al Ahly, do Egito. Passada a pressão da estreia e com o nervosismo sob controle, acredito que o Palestra tem totais condições de engrenar”, afirmou.

Palmeiras x Porto

Palmeiras e Porto ficaram no empate sem gols no primeiro jogo do Grupo A pelo Mundial de Clubes. No entanto, o Verdão teve uma atuação superior ao do clube português e parou na boa atuação do goleiro reserva da equipe Cláudio Ramos. Foram 14 finalizações da equipe brasileira, que ainda teve uma bola na trave no fim da partida.

O próximo compromisso do Palmeiras, portanto, é contra o Al-Ahly, na quinta-feira (19), às 13h (de Brasília). Por outro lado, o Porto enfrenta o Inter Miami, no mesmo dia, às 16h (de Brasília). Os confrontos são válidos pela segunda rodada do Grupo A.

