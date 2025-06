Corinthians entra de ‘férias’ sem conseguir vencer fora de casa no Brasileiro

Oscilação. Assim é possível resumir o primeiro semestre do Corinthians. Afinal, o Timão está na 10° colocação do Brasileiro, caiu na Sul-Americana, mas segue vivo na Copa do Brasil. Entre vitórias e derrotas, o Alvinegro ainda busca encontrar um equilíbrio atuando tanto na Neo Química Arena quanto visitante. Isso porque o desempenho longe de Itaquera preocupa.

Afinal, o Corinthians foi para a pausa do Campeonato Brasileiro com o quinto pior retrospecto como visitante. São apenas três empates em seis jogos e 16% de aproveitamento dos pontos. Apenas Ceará, Fortaleza, Sport e Juventude possuem campanhas piores. Estes três últimos estão na zona de rebaixamento.

Neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve resultados preocupantes fora de casa, como a derrota para o rival Palmeiras por 2 a 0. O embate aconteceu logo após o Timão bater o Verdão na final do Estadual. Contudo, nesta nova ocasião, o Alvinegro teve um desempenho muito abaixo.

Além disso, soma-se uma derrota por 4 a 0 para o Flamengo no Maracanã, um empate com o Bahia, na Fonte Nova e outro revés contra o Mirassol, em uma partida que ficou marcada pelo pênalti de cavadinha perdido por Memphis Depay.

Houve melhora no desempenho com Dorival Júnior, mas os resultados não vieram. Como no empate sem gols contra o Atlético-MG e no 1 a 1 contra o Grêmio, na última rodada antes da pausa.

O primeiro compromisso fora de Itaquera no retorno ao Brasileirão será contra o Ceará, no estádio Castelão. Contudo, antes, o time de Dorival Júnior busca retomar o caminho das vitórias na Neo Química Arena, contra o RB Bragantino.

