Globo anuncia ‘pacotão’ comercial para transmissões do Mundial de Clubes

A Globo anunciou neste domingo (16) a conclusão de um pacote comercial com 16 marcas que integrarão as transmissões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. A emissora, por meio de parcerias firmadas com a DAZN, adquiriu os direitos de exibição de todos os jogos dos brasileiros e parte das partidas internacionais. Tal movimento consolida um dos maiores projetos de cobertura esportiva do ano.

O Grupo Globo negociou, ao todo, 22 cotas publicitárias distribuídas entre TV aberta, canais fechados e a Globoplay. A coberta engloba todos os 63 confrontos da competição, mas com atenção especial aos jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Para aproximar a cobertura do torcedor brasileiro, a emissora ainda escalou embaixadores que marcaram época nos clubes envolvidos. Nomes como Zé Roberto (Palmeiras), Loco Abreu (Botafogo) e Rafinha (Flamengo) participam dos programas e análises, oferecendo uma visão técnica e afetiva dos bastidores do torneio.

Marcas envolvidas

A transmissão contará, portanto, com patrocínios principais de Betano, Budweiser, Amazon, Bradesco e Ypê. Além disso, Apple, Santander, Vivo e Caixa participam com cotas de apoio. Já no SporTV, os parceiros se resumem à Betano, Amazon, Caixa e Seara. Outras empresas como Motorola, Chevrolet, Localiza, STIHL e Superbet também integram o projeto como cotistas de participação.

A marca Sportingbet ficou responsável pelo oferecimento exclusivo do “Top de 5 segundos” — inserção comercial de destaque — em todas as plataformas. O simulcast no Globoplay também garante acesso online a todos os confrontos da competição, inclusive com reprises e cobertura estendida para assinantes.

Estratégia de conteúdo da Globo

A emissora deslocou mais de 40 profissionais aos Estados Unidos para a cobertura in loco do torneio. Cada equipe brasileira conta com dois repórteres de TV, outros dois digitais e um produtor, assegurando presença editorial robusta nos principais centros de cobertura.

Além disso, o canal reforçou o conteúdo multiplataforma com uma campanha nacional batizada de “Tá tudo aqui”. A estratégia incluiu vídeos promocionais, chamadas em horário nobre e ativações em redes sociais, incentivando a audiência a acompanhar as transmissões pelo Globoplay e SporTV.

Entre as ativações editoriais, o programa “Copa do Mundo de Clubes”, apresentado por Tadeu Schmidt e comentado por Paulo Nunes, ganhou espaço exclusivo na grade para abordar os bastidores, estatísticas e destaques da competição. Já os telejornais esportivos como o Globo Esporte contam com edições especiais ancoradas diretamente dos Estados Unidos.

