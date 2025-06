Cano explica recuperação e projeta estreia do Fluminense: ‘Vontade de fazer o LL’

Cano volta mais forte fisicamente para a estreia do Fluminense no Mundial - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Restam menos de 24 horas para a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), em Nova Jersey. Assim, a torcida tricolor aguarda ansiosamente pelo retorno de seu artilheiro, visto que Cano está recuperado de uma lesão no joelho direito.

Artilheiro do time na temporada, com 14 gols, o argentino não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando esteve entre os titulares no duelo com a Aparecidense pela Copa do Brasil. Além disso, não estufa a rede desde o dia 20 de abril, no confronto com o Vitória, pelo Brasileirão.

“Estou com muita vontade de fazer o “LL”. Vários jogos sem entrar em campo. Expectativa muito grande, espero poder ajudar o time e que todo mundo possa fazer o “LL””, afirmou o atacante.

Nas últimas semanas, Cano focou na recuperação física e tem chamado a atenção nas atividades. Isso é fruto de um processo de intensificação que teve início em dezembro depois da temporada irregular de 2024 (com apenas sete tentos).

“Estou mais forte, sim. Troquei algumas coisas que antigamente não fazia. Alimentação, principalmente. Mudei, e agora estou comendo outras coisas que me fazem muito bem. Muitas dessas coisas não faziam parte da minha dieta, mas foram importantes para cicatrizar o ligamento o mais rápido possível”, revelou.

“A gente tem outra oportunidade única, porque isso aqui se vive só a cada quatro anos. Para mim, pessoalmente, vai ser ainda mais especial porque não sei se poderei jogar outra”, concluiu.

Olho na agenda tricolor

Além da estreia diante da equipe aurinegra, os comandados do técnico Renato Gaúcho enfrentam o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, também em Nova Jersey, e o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, jogarão em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

