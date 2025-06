Torcida do Palmeiras rouba cena e transforma EUA no Allianz Parque

Mais do que a boa atuação contra o Porto, no empate sem gols neste domingo (15/6), na estreia da equipe no Super Mundial de Clubes, o Palmeiras também deu show em outro lugar em Nova Jersey: nas arquibancadas. Afinal, o verde e branco tomou conta do MetLife Stadium e também da cidade vizinha, Nova York, antes e durante o embate.

“Realmente foi impactante para todos nós o quanto incentivaram, encheram o estádio, cantaram. Foi um clima parecido com o do Brasil. Quando entramos em campo sentimos um clima brasileiro, de Allianz Parque, agradecemos ao torcedor. “, disse Weverton, após a partida.

A torcida palestrina fez show um dia antes do duelo, quando tomou conta da Times Square que impressionou até a Gianni Infantino, presidente da Fifa. Apesar do local ser em Nova York, os palmeirenses decidiram se concentrar na região e fizeram uma grande festa.

“Incrível encontrar milhares de torcedores apaixonados do Palmeiras na Times Square em NYC. O futebol está realmente tomando conta dos Estados Unidos com a Copa do Mundo de Clubes unindo fãs de todo o mundo neste verão”, escreveu Gianni Infantino, presidente da Fifa, nas suas redes sociais.

Torcida do Palmeiras em peso no estádio

Já dentro do estádio, o Metlife Stadium teve dia de Allianz Parque. Isso porque é possível dizer que dos 46.275 presentes no estádio, é possível dizer que cerca de dois terços eram torcedores do Verdão. Atrás de um dos gols, o público enfeitou as arquibancadas com bandeiras verde e branca. Já no aquecimento, o barulho alviverde chamou a atenção.

Contudo, já no jogo, era possível ouvir a torcida do Palmeiras empurrando a equipe a cada jogada da equipe. Aliás, o som aumentou consideravelmente nos minutos finais, quando o Verdão pressionava o Porto em busca do gol da vitória.

“A torcida fez uma festa boa, sentimos a vibração, a energia. Estávamos fortes, determinados. No fim da partida, estávamos bem fisicamente, muito por conta deles, do apoio que passaram para gente”, disse Murilo.

Assim, o Palmeiras espera que o Metlife Stadium vire novamente o Allianz Parque na próxima quinta-feira (19/6), quando enfrenta o Al-Ahly, do Egito, pela segunda rodada do Super Mundial de Clubes.

