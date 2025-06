Na prévia da estreia do Fluminense, Renato Gaúcho confirma Cano no banco

Renato Gaúcho (esq.) dá entrevista no MetLife antes da estreia do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, confirmou a ausência de Germán Cano entre os titulares na estreia do Tricolor no Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund (ALE). Nesta segunda-feira (16/6), em coletiva prévia ao duelo, marcado para as 13h (de Brasília) desta terça (17/6), o comandante fez tal revelação, além de projetar o confronto contra os alemães.

Gaúcho confirmou que Cano está com falta de ritmo de jogo (não joga desde 29 de abril), explicando o motivo para deixá-lo no banco. A tendência é, assim, que Everaldo comece jogando e o camisa 14 entre no decorrer do prélio, que ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

“O Cano é um jogador que está voltando de lesão, está 100% curado, mas o que falta é ritmo de jogo. E isso é muito importante para um jogador. A princípio, ele vai esperar um pouco. O horário dificulta bastante, independente do calor ou frio. Sabemos que ele está sem ritmo de jogo, e contra um adversário tão poderoso assim, vamos fazer com que ele espere um pouco. Durante a partida, quase certo que ele vai entrar”, revelou.

Renato seguiu, demonstrando conhecimento a respeito do Borussia Dortmund, adversário na estreia. O técnico salientou que deu maior importância ao quesito tático na preparação do Fluminense.

“Tivemos esses dias para nos prepararmos para esse Mundial, apesar de vir bem nos campeonatos no Brasil. Treinamos a parte física, técnica, mas sobretudo a parte tática. Estudamos bastante o adversário. Conhecemos bem. Sabemos quem vamos enfrentar”, disse.

E o DVD, Renato?

Posteriormente, Renato brincou com seu famigerado DVD. Perguntado se mostrou a gravação do título mundial conquistado como jogador pelo Grêmio em 1983 contra outro time alemão – o Hamburgo -, o treinador desconversou, mas falou da importância de passar sua experiência adiante.

” Vou deixar o DVD de lado. Importante agora é a experiência que eu vivi lá atrás como jogador e posso passar para o meu grupo. Vamos estrear contra uma outra equipe da Alemanha e a gente sabe o quanto é forte o nosso adversário. Por ter passado isso lá atrás, tenho tranquilizado meus jogadores. A gente sabe das dificuldades que vamos enfrentar. Um privilégio estar em uma competição tão importante quanto essa contra as melhores equipes do mundo”, afirmou.

Fluminense só vai se defender?

Por se tratar de uma forte equipe alemã, as casas de apostas e a mídia esportiva consideram o Fluminense um franco-atirador contra o Dortmund. No entanto, Renato Gaúcho revelou que não jogará só para se defender, buscando a vitória.

“Meu trabalho é fazer as duas coisas: tomar cuidado na parte defensiva – meu time vai respeitar qualquer adversário; mas vai sempre jogar para ganhar. É dessa maneira que eu trabalho. Independente do adversário, a gente joga para ganhar. Nunca eu vou preparar uma equipe minha só para se defender. Sem dúvida alguma, com a bola a gente vai jogar. Com muita coragem”, enfatizou.

