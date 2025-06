Antes de estreia no Mundial, Real Madrid lança novo uniforme número 2

Nesta segunda-feira (16), o Real Madrid apresentou seu segundo uniforme para a temporada 2025/26. A nova camisa, predominantemente azul, se inspira no estádio Santiago Bernabéu, casa do time merengue. Vinicius Jr. foi um dos protagonistas da campanha de divulgação.

Diferentemente do primeiro uniforme, o novo modelo simboliza a noite. Segundo o clube, o design “evoca o céu noturno” sobre o estádio do clube mais vitorioso da Espanha e da Europa. Além disso, os detalhes prateados remetem à parte externa do Bernabéu. Já as linhas verdes fazem referência ao gramado iluminado pelos holofotes.

O Real Madrid usará o uniforme em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes. O jogo acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Al-Hilal. Ambos estão no Grupo H da competição.Agora sob o comando de Xabi Alonso, o time espanhol busca ampliar sua galeria de títulos. Mais do que isso, quer apagar a imagem ruim da última temporada, quando terminou sem troféus na Europa.

Explicação do Real Madrid sobre a camisa

“Representando o nosso estádio, onde quer que estejamos. O novo uniforme reserva do Real Madrid 25/26 homenageia as noites inesquecíveis no Santiago Bernabéu – o estádio onde tudo é possível. Com um design azul-marinho que evoca o céu noturno sobre a nossa casa, ele apresenta detalhes prateados inspirados no icônico exterior metálico do estádio, enquanto as linhas verdes lembram o gramado sob os holofotes. Em qualquer lugar, sempre Real. Disponível para homens, mulheres e crianças.”

