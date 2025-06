Huracán recusa proposta do Santos por Matko Miljevic

O Santos enviou uma oferta para contratar o meia Matko Miljevic, do Huracán. Contudo, o time argentino recusou a proposta do Peixe, já que conta com o jogador norte-americano para o restante do ano e também não ficou empolgado pelos valores oferecidos pelos brasileiros. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Gérman Garcia, da TYC Sports.

Desejo de Alexandre Mattos, o Santos tentou a compra do atleta por 1,8 milhão de dólares (quase R$ 10 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Contudo, o Huracán não se animou com os valores. O jogador fez parte da campanha da equipe argentina que terminou com o vice-campeonato do ”Torneio Apetura”. O clube perdeu para o Platense na grande decisão.

Alvo do Santos tem múltiplas nacionalidades

Matko Miljevic nasceu em Miami, nos Estados Unidos, mas possui pais argentinos e descendência croata-bósnia pelo avô. A diversidade cultural influenciou diretamente a pronúncia de seu nome. O jogador já defendeu as seleções de base da Argentina, nas categorias Sub-16 e Sub-18, além de ter representado as equipes Sub-20 e principal dos Estados Unidos.

A carreira profissional de Matko começou no Boca Juniors, embora tenha sido efetivamente revelado pelo Argentinos Juniors, onde marcou um gol em 15 partidas. Em seguida, transferiu-se para o CF Montreal, acumulando 45 jogos, três gols e quatro assistências. No entanto, o contrato acabou sendo encerrado após sua participação irregular em um torneio amador no Canadá, quando utilizou nome falso e se envolveu em um episódio de agressão, resultando em suspensão vitalícia da liga.

Além disso, em janeiro deste ano, defendeu a seleção dos Estados Unidos em amistosos contra Costa Rica e Venezuela, marcando um gol em duas apresentações.

