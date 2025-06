Corinthians x RB Bragantino, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e RB Bragantino medem forças nesta terça-feira (17/6), às 15h, no estádio Alfredo Schürig, na Fazendinha, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão está na 12° colocação, com 17 pontos e precisa vencer para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase da competição. Já o Massa Bruta é o vice-líder, com 26 pontos somados e pode assumir a liderança do torneio para ter o mando de campo no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Corinthians TV.

Como chega o Corinthians

O Timão está na 12° colocação, mas apenas três pontos do Flamengo, que está na oitava posição e é o primeiro time dentro do G-8, que classifica para as quartas de final do Brasileirão Sub-20. Para sonhar com os três pontos, o Corinthians aposta no bom momento vivido, já que não perdeu suas últimas quatro partidas. Foram vitórias contra Cruzeiro e Flamengo, além de empates contra Santos e Athletico Paranaense.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o Massa Bruta vem de grande campanha na competição, já que está na segunda posição e pode ultrapassar o Palmeiras, líder da tabela, que soma um ponto a mais que a equipe. Aliás, no confronto direto entre as duas equipes na última rodada, o RB Bragantino levou a melhor e venceu por 2 a 1. Além disso, o time do interior paulista também vem de quatro jogos sem perder, sendo três vitórias contra o Palmeiras, Grêmio e Vasco, além de um empate contra o São Paulo.

CORINTHIANS X RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 14ª rodada

Data-Hora: 17/6/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Alfredo Schürig, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cadu; Vitinho, Fernando, Denner e Lorenzo; Caraguá, Bahia, Dieguinho e Pedro Thomas; Nícollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

RB BRAGANTINO: Reis; Lago, Palacios, Boateng e Cauê; João Lucas, Riquelme e Lima; Filipinho, Gomes e Yuri Leles. Técnico: Fernando Oliveira.

Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstman (SP)

Assistentes: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Leonardo Augusto Villa (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.