Lateral do Porto discorda de ‘amasso’ do Palmeiras: ‘Não sei que jogo viram’

Palmeiras e Porto ficaram no empate sem gols neste domingo (15/6), no Metlife Stadium, pela primeira rodada do Super Mundial de Clubes. Muitos, entretanto, acreditam que o Verdão poderia ter saído com a vitória tranquilamente, por ter sido melhor em boa parte do embate. Contudo, o lateral-direito dos Dragões, João Mário, discorda.

Após ouvir a avaliação de alguns torcedores brasileiros, de que o Porto acabou sendo ‘amassado’, o jogador rebateu e disse que a partida teve momentos distintos.

“Não sei que jogo é que eles viram. Amasso não foi. Era importante ganhar o primeiro jogo, não conseguimos, mas estamos todos empatados no grupo. Temos de pensar no próximo jogo e queremos dar uma boa resposta contra o Inter Miami”, disse João Mário, que prosseguiu.

“O jogo foi bastante disputado, tivemos as nossas oportunidades, mas eles também tiveram. Conseguimos controlar o jogo na primeira parte, mas na segunda parte eles impuseram-se mais nos minutos finais. No geral foi um jogo bem disputado e o resultado acaba por ser justo”, completou.

Contudo, enquanto no Brasil a sensação era de que o Verdão poderia sair do gramado com a vitória, a imprensa portuguesa detonou a atuação dos ”Dragões”. O periódico ”A Bola”, um dos mais tradicionais de Portugal, disse que o Porto passou sufoco para o Palmeiras. Além disso, afirmou que o placar zerado virou um resultado positivo para a equipe lusitana.

O Palmeiras volta a campo para encarar o Al-Ahly, na próxima quinta-feira (19/6), às 13h, pela segunda rodada do Super Mundial de Clubes. Já o Porto encara o Inter Miami no mesmo dia, mas às 16h.

