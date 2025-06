Faça o K: artilheiro do Cruzeiro explica como criou comemoração

Artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 10 gols, junto com Gabigol, Kaio Jorge tem criado moda nas comemorações. O “K” que Kaio faz quando balança as redes, caiu na graça da torcida.

Assim, o atacante explicou de onde surgiu a ideia de fazer a inicial do nome durante as comemorações.

“Surgiu há dois anos, quando tinha machucado o joelho. Estava em casa, deitado, conversando com meus amigos. Mandei no grupo assim: pô, pessoal, estou pensando em uma comemoração para mim. Será que alguém consegue inventar alguma coisa e me mandar aqui? Passou umas 3/4h, meu amigo Lucão, de Recife, acabou mandando para mim: Faz o K. Eu adotei, gostei e hoje está virando sucesso. Está dando sorte”.

Kaio Jorge ficou fora dos gramados por mais de um ano por causa de uma lesão no tendão patelar do joelho direito, quando jogava pelo Juventus, da Itália. Chegou no Cruzeiro em 2024, após passagem rápida pelo Frosinone, também da Itália.

Desta forma, na primeira temporada com a camisa da Raposa, Kaio Jorge marcou sete gols em 23 jogos, além de dar duas assistências. Por outro lado, na metade de 2025, Kaio já superou 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.