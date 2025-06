Yamal se torna embaixador de patrocinadora oficial da Fifa para Copa do Mundo

Lamine Yamal, destaque do Barcelona e da Seleção da Espanha, é o novo embaixador da Visa, patrocinadora oficial da Fifa, para a Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Pensando na Copa do Mundo, estamos nos associando a atletas e marcas que compartilham da nossa visão de usar o futebol para elevar e unir”, disse Andrea Fairchild, vice-presidente sênior de estratégia de patrocínio global da Visa.

Dessa forma, o jovem atacante vai participar de ações promocionais promovidas pela empresa nos meses antes de começar a Copa do Mundo. Assim, Yamal terá encontros com fãs em Barcelona e vai autografar produtos que serão sorteados. A iniciativa, portanto, tem o objetivo de estreitar os laços entre o jogador e os torcedores.

Yamal no Brasil

De férias do Barcelona, o espanhol Lamine Yamal escolheu o Brasil como destino para curtir seus dias de folga. O jogador desembarcou no país, em São Paulo, nesta segunda-feira (16). A vinda do jovem atacante para o Brasil tem um motivo: encontrar o seu ídolo Neymar. No entanto, de acordo com o ‘The Athletic’, o encontro com o craque brasileiro ainda não tem data ou local definidos, mas deve acontecer nos próximos dias.

Vale destacar que o camisa 10 santista também está de recesso devido à pausa no calendário nacional para realização do Mundial de Clubes Fifa. Como de costume, o astro passou o final de semana na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, mas já retornou a São Paulo.

Yamal tem Neymar como ídolo e já falou sobre isso outras vezes. No início do ano, em entrevista à CNN, ele comentou sobre a primeira vez que viu o brasileiro jogar.

“Eu tinha cinco anos quando vi Neymar pela primeira vez no Santos, e depois sete quando o vi pessoalmente no Camp Nou. Incrível vê-lo jogar pelo Barcelona. Messi também era incrível, mas, para mim, o Neymar tinha algo totalmente diferente. Sempre foi meu ídolo. Uma estrela e uma lenda do futebol”, disse à época.

Em julho de 2024, Yamal chegou a publicar uma foto vestindo a camisa do Santos com o nome e o número do craque. Ele, inclusive, recebeu um convite oficial para conhecer a Vila Belmiro: “Esta camisa é mesmo histórica, Lamine. Vamos te presentar com o novo Manto Sagrado. Se você preferir, poderá recebê-la em nosso estádio e aproveita para conhecer o Templo Sagrado do futebol mundial durante suas férias”, escreveu o Peixe ao entregar o uniforme.

