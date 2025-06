Pelo grupo do Flamengo, Chelsea vence Los Angeles FC em Atlanta

Cole Palmer (dir.) teve atuação discreta na estreia do Chelsea no Mundial - (crédito: Foto: Divulgação / LAFC)

Foi dada a largada no Grupo D do Mundial de Clubes! Nesta segunda-feira (16/6), o Chelsea fez valer a lógica e venceu o Los Angeles FC (EUA) por 2 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, pela primeira rodada da competição. Pedro Neto (melhor em campo) e Enzo Fernández foram os autores dos gols da vitória dos Blues, que agora, então, se viram para enfrentar o Flamengo na próxima rodada.

Primeiro tempo

A primeira grande chance do jogo foi do Chelsea, aos 17′. Madueke e Jackson fizeram tabelinha pela esquerda e o camisa 11 tentou o chute de canhota, parando no veterano Lloris. Depois, aos 19′, foi a vez de Cole Palmer tentar a sorte. Ele recebeu de Caicedo e arriscou de longe, errando o alvo, porém, por detalhes.

O gol só saiu aos 33′. Nicolas Jackson serviu Pedro Neto, que já recebeu a bola dentro da área. Ele cortou Hollingshead, deixando-o humilhantemente no chão, e soltou o pé canhoto para fazer 1 a 0, anotando o primeiro gol do Chelsea no Mundial. Ao fim da etapa inicial, desentendimento entre Pedro Neto e o zagueiro Segura, do LA FC, mas rapidamente contido pelos companheiros e arbitragem.

LEIA MAIS: Fluminense x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Segundo tempo

Ambos os times promoveram mudanças no intervalo. Pelo lado do Chelsea, o capitão Enzo Fernández foi a campo – ele iniciara no banco por controle de minutos após participar da Data Fifa pela Argentina. Já pelo LA FC, Giroud saiu do banco em busca de uma possível lei do ex.

Com 11′, cada time havia conquistado uma chance clara, aliás. Primeiro, Adarabioyo cabeceou com perigo e viu Martínez evitar o gol londrino praticamente em cima da linha. Pouco depois, a resposta do Los Angeles foi com Bouanga, que ganhou de Pedro Neto e, então, fuzilou o gol de Robert Sánchez. O arqueiro, porém, estava bem posicionado, defendendo com o pé esquerdo e evitando o empate.

Aos 32′, o LA FC teve sua melhor oportunidade após ótima jogada trabalhada pelo lado direito. A bola sobrou para Tillman dentro da grande área e o camisa 11 chutou cruzado, mas pegou mal nela, errando o alvo. O erro custaria caro. Afinal, no lance seguinte Palmer encontrou Delap (estreante da noite junto com Essugo), que cruzou de direita. Enzo surgiu como homem surpresa, dominou de coxa e tocou na saída de Lloris para fechar a conta em Atlanta.

Próximos passos

Com o Grupo D, enfim, aberto, o Chelsea já surge como líder, com três pontos e dois gols de saldo. A equipe do técnico Enzo Maresca pega o Flamengo na segunda rodada, na sexta-feira (20/6), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o LA FC, que fica em último, sem ponto, enfrenta o Esperánce (TUN) no mesmo dia, mas às 19h. A partida será no Geodis Park, em Nashville.

CHELSEA 2 x 0 LOS ANGELES FC

Mundial de Clubes 2025 – Grupo D – 1ª rodada

Data e horário: 16/6/2025, segunda-feira, 16h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)

Público presente: 22.137

Gols: Pedro Neto, 33’/1ºT (1-0); Enzo Fernández, 34’/2ºT (2-0)

CHELSEA: Robert Sánchez; Reece James (Gusto, intervalo), Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo (Essugo, 39’/2ºT), Lavia (Enzo Fernández, intervalo) e Cole Palmer (Nkunku, 39’/2ºT); Pedro Neto, Madueke (George, 18’/2ºT) e Jackson (Delap, 18’/2ºT). Técnico: Enzo Maresca.

LOS ANGELES FC: Lloris; Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Delgado (Yeboah, 41’/2ºT), Igor Jesus (Amaya, 36’/2ºT) e Tillman (Marlon, 41’/2ºT); Ordaz (Martínez (protocolo de concussão), 38’/1ºT), Ebobisse (Giroud, intervalo) e Bouanga. Técnico: Steven Cherundolo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Cartões Amarelos: Reece James, Adarabioyo, Cucurella (CHE); Martínez, Palencia (LAFC)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.