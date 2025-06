??alhanoglu quer voltar à Turquia, mas Inter pede valor alto para liberá-lo

Hakan Çalhanoglu quer jogar no Galatasaray, e o clube também conta com o meia para reforçar o elenco para a temporada 2025/26. Mas a negociação ainda não foi fechada devido a um impasse com o Inter de Milão. De acordo com o jornalista turco Yag?z Sabuncuo?lu, o Galatasaray já iniciou as conversas com o clube italiano, que fixou o preço em 35 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões) para liberar o jogador de 31 anos.

Contudo, esse valor é considerado alto, e por isso a transferência só deve avançar se a Inter topar reduzir a pedida.

Desde que chegou ao time italiano na temporada 2021/22, Çalhanoglu virou peça importante na equipe. Na última temporada, ele disputou 47 partidas, com 11 gols e 8 assistências.

Com passagens por Karlsruher, Hamburgo, Bayer Leverkusen, Milan e Inter, ele ainda não atuou profissionalmente no futebol turco. Dessa forma, o meia tem o desejo de jogar em seu país natal.

O contrato com a Inter vai até 2027. A expectativa do jogador é de que ambos os clubes cheguem a um acordo que possibilite a transferência.

Enquanto isso, a imprensa italiana já especula o substituto. O nome mais forte é o de Morten Hjulmand, capitão do Sporting, de Portugal, que agrada à diretoria da Inter.

