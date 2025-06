Thiago Maia é alvo de clubes da MLS e tem nova chance de deixar o Inter

Após saída frustrada durante a primeira janela de transferências, o Inter pode novamente abrir negociações pelo meio-campista Thiago Maia. Isso porque, segundo informações do jornalista Lucas Dias, dois clubes, que são integrantes da MLS, dos Estados Unidos têm interesse na contratação do jogador. Por sinal, há indícios que um deles já até fez uma investida pelo volante.

Internamente, o Colorado não vê Thiago Maia como uma peça inegociável. Contudo, fechar com um jogador para a posição no segundo período de contratações é uma das preferências no planejamento. Com isso, a princípio, perder um volante não é uma alternativa para o Internacional. Até porque para a primeira partida no retorno da temporada, o técnico Roger Machado, na teoria terá à disposição o próprio Thiago Maia e Luis Otávio para fazer a função de primeiro volante. Afinal, Ronaldo cumprirá suspensão contra o Vitória pelo Brasileirão.

Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético, na última quinta-feira (12). Além disso, recentemente Fernando deixou de ser uma opção por uma grave lesão no joelho esquerdo. A previsão para finalizar a recuperação pode ocorrer somente na próxima temporada.

Tentativas frustradas de sair e alvos do Inter

Thiago Maia ficou perto de deixar o Inter em duas situações para o Santos, mas que não tiveram um desfecho positivo. Depois disso, Thiago Maia foi reintegrado ao elenco e passou a brigar pela titularidade com Bruno Henrique. A grande questão é que o camisa 29 nunca conseguiu corresponder as expectativas e retomar o seu melhor momento na equipe, que ocorreu no ano passado. O Internacional ainda estuda três possibilidades para formalizar uma investida com o intuito de formalizar uma proposta. Os alvos são Caíque, do Juventude, Elián Irala, do San Lorenzo, e Willian Arão, livre no mercado.

