Jornalista inglês afirma preferência por jogo beneficente ao Mundial de Clubes

O Bayern de Munique abriu o Mundial de Clubes com uma goleada histórica sobre o Auckland City, da Nova Zelândia. O placar de 10 a 0 gerou debates nas redes sociais sobre a qualidade do torneio e a presença de determinadas equipes.

Mesmo assim, Thom Gibbs, colunista do jornal inglês The Telegraph, fez inúmeras críticas ao torneio da Fifa. Em determinado momento, ele afirmou que preferiu assistir a um jogo beneficente no mesmo horário da estreia do time alemão. Quando o Bayern marcou 4 a 0 ainda no primeiro tempo, o comentarista trocou de canal.

“Gostei muito mais da partida entre ex-profissionais e celebridades do que do ‘passeio monótono’ e sem graça em Cincinnati”, disse Gibbs.

“Tem algo a ver com essa mistura estranha de brilho e farsa. Isso nunca ficou tão claro quanto no momento em que Leonardo Bonucci entrou para ‘obliterar’ Steph Houghton, ignorando a regra que proíbe carrinhos em partidas beneficentes. A bola da partida foi entregue com muita festa e devolvida por Wayne Rooney porque estava murcha”, acrescentou o jornalista.

O lance citado por Gibbs aconteceu na partida beneficente que ele acompanhou e viralizou nas redes sociais. O ex-zagueiro da Itália e da Juventus desarmou a atleta do futebol feminino como se estivesse jogando uma partida oficial.

