Vasco vira motivo de chacota em vídeo exibido pela Globo; entenda

O Vasco foi alvo de zoação pela Globo durante exibição do programa “Fantástico”, no último domingo (15). O conteúdo foi produzido por uma Inteligência Artificial e viralizou nas redes sociais. Em um determinado trecho do vídeo, um navegador demonstra empolgação ao dizer que veria o Gigante da Colina no Mundial de Clubes, que está em fase inicial de disputa.

Até que um companheiro indica ao navegador que o Vasco não está entre os participantes do torneio. Assim, o personagem se lamenta pela ausência da equipe carioca.

“Aí você me quebra”, dispara o navegador.

Vale relembrar que dos quatro representantes brasileiros no Mundial de Clubes, três são os rivais regionais do Vasco. No caso, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense. Cada um deles, aliás, ganhou a vaga pelos títulos na Libertadores. O Glorioso é o atual campeão do torneio. O Rubro-Negro conquistou seu último troféu da competição em 2022 e o Tricolor no ano seguinte.

Globo inova e propõe adição de embaixadores nos programas esportivos

O Grupo Globo decidiu convidar ex-jogadores ilustres para serem comentaristas durante a disputa do novo Mundial de Clubes. No caso, a intenção da empresa foi chamar antigos atletas marcantes das equipes que disputarão o torneio para participar de programas do SporTV, como uma espécie de embaixadores. Assim, Loco Abreu será o representante do Botafogo, Rafinha, do Flamengo; Washington, do Fluminense; e Evair, do Palmeiras.

A propósito, o ex-atacante Rafael Sóbis com passagem pelo Tricolor das Laranjeiras será integrante provisório da atração “Fechamento SporTV” neste mesmo período. No caso, Luís Roberto, Gustavo Villani, Renata Silveira, Everaldo Marques, em exibições na TV aberta. Além disso, Paulo Andrade, Odinei Ribeiro, Luís Carlos Jr, Vinícius Rodrigues e Natália Lara estarão em transmissões do SporTV, na TV fechada.

Outros locutores conhecidos do canal estarão fora da escala para o campeonato. São os casos, aliás, de Rogério Corrêa, Jader Rocha e Eduardo Moreno. Além de Rafael Sóbis, o time fixo de comentaristas para exibições da competição será formado por Grafite, Richarlyson, Fernando Prass, Ramon Motta, Carlos Eduardo Lino e Ricardinho. Devido ao orçamento enxuto, a Globo mandou aos Estados Unidos apenas alguns repórteres que fazem a cobertura dos quatro clubes brasileiros.

A Globo simplesmente fez um comercial inteiro usando IA pro Mundial. E no fim deu uma zoada no Vasco (?). pic.twitter.com/3AjHGhdedw — DataFut (@DataFutebol) June 16, 2025

