Contratação de zagueiro se torna um obstáculo para o Grêmio

A contratação de um zagueiro já era uma prioridade para o Grêmio desde antes do começo da temporada. O esforço para fechar com um defensor ganhou caráter de urgência por lesões. Contudo, o Imortal encontra dificuldades em ter êxito nesta tarefa, principalmente pelas altas pedidas dos clubes e a concorrência no mercado.

Ao todo, o Tricolor Gaúcho já abriu conversas com cinco atletas para a posição, mas sem sucesso. Por isso, decidiu fazer investidas por outras opções, que ainda não foram reveladas. Com o fim do período extra de contratações, na última terça-feira (10), o clube se dedica para mudar este panorama a partir do dia 10 de julho. Na ocasião, se inicia a segunda janela de transferências da temporada. Adryelson era o principal alvo para a zaga, mas o Grêmio preferiu recuar com a postura irredutível do Lyon. Isso porque o clube francês comunicou que aceitava apenas vendê-lo e não liberá-lo por empréstimo, por exemplo. O contexto sobre o futuro do jogador ainda é uma incógnita.

Afinal, seu contrato de empréstimo com o Anderlecht expira ao fim de junho. O clube belga até conta com uma opção de compra por seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões na cotação atual), mas não irá ativá-la. Inclusive, o Lyon recebeu uma oferta de um clube estrangeiro para vender Adryelson. O Imortal também consultou a situação de Andrei Girotto para uma eventual negociação. Entretanto o jogador que atuava originalmente como volante indicou que não deseja sair da Arábia Saudita. Ele defende o Al-Taawoun e outras questões também são empecilhos para uma evolução nas tratativas.

Entre elas, alto salário, pagamento de uma transferência e comissões a empresários e possíveis intermediários. Rodrigo Guth, do Fortuna Sittard, da Holanda foi um jogador oferecido, que até agradou, mas ainda não há negociação em andamento. A questão é que o Bragantino e o Vitória também analisam oficializar uma investida pelo zagueiro. No começo da temporada, quando o Grêmio fechou com Wagner Leonardo, também houve uma sondagem por Willyan Rocha, do CSKA Moscou, da Rússia.

Grêmio passou a priorizar contratação de zagueiro com ausências por lesões

O Tricolor Gaúcho também tentou em três oportunidades concretizar a chegada de Johan Romaña, que defende o San Lorenzo, a Argentina. As partes não chegaram a um acerto financeiro, já que o “Ciclón” entendia como ideal o pagamento de oito milhões de dólares (cerca de R$ 44 milhões na cotação atual). A oferta do Imortal era por uma quantia inferior, mas o limite de estrangeiros também influenciou o recuo do clube. Em seu elenco, o Grêmio conta com 11 jogadores de fora do Brasil.

Vale relembrar que para competições do país, o máximo permitido entre os relacionados são nove. Qualificar a zaga era um pilar do planejamento do Imortal ainda durante a pré-temporada. Porém, o cenário ganhou caráter de urgência nos últimos meses pela grave lesão de Rodrigo Ely no joelho esquerdo. O problema deve impedir que ele retorne aos gramados em 2025. Gustavo Martins também foi baixa durante um mês devido a um estiramento no joelho direito. Nesta oportunidade, apenas Jemerson ficou disponível como opção pelo lado direito. O camisa 53 já retornou aos gramados, porém vem sendo improvisado na lateral direita, até porque as três alternativas no grupo estão entregues ao departamento médico.

