Fluminense ainda tem dúvida no ataque para pegar o Dortmund

Arias em treino do Fluminense antes de enfrentar o Dortmund (ALE), pelo Mundial - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense encerrou nesta segunda-feira (16/6) sua preparação para estrear no Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund (ALE). Dessa forma, já há provável escalação para os comandados de Renato Gaúcho para o jogo desta terça-feira (17/6), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Mais cedo nesta segunda, o próprio Renato já confirmara a ausência de Germán Cano entre os titulares. Segundo o treinador, que concedeu coletiva no estádio que abrigará o duelo, o argentino ainda está sem ritmo de jogo. E, segundo o “ge”, Ganso também não deve começar jogando. Ele deve dar lugar a Nonato no meio-campo.

LEIA MAIS: Perguntamos ao ChatGPT quem ganhará o Mundial de Clubes

Lá na frente, há dúvida entre Canobbio e Serna. O uruguaio não joga desde 14 de maio, quando sofreu um afundamento de face contra o Unión Española, pela Copa Sul-Americana.

O provável time do Fluminense contra o Dortmund é, então: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio (Serna) e Everaldo.

O Fluminense, afinal, está no Grupo F do Mundial de Clubes. Além do Borussia Dortmund, a equipe ainda enfrenta o Mamelodi Sundowns (RSA) e o Ulsan HD (COR).

